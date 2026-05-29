２８日に放送されたフジテレビ系「今夜、秘密のキッチンで」では、成仏したと思われた林太郎（安井順平）がまさかの再登場を果たし、ネットも胸をなで下ろした。

この日は、慧（高杉真宙）が幽霊時代のことを完全に思い出し、あゆみ（木南晴夏）へ思いを伝える。もちろんあゆみもその思いに応えたいが、慧には婚約者の藤子（滝本美織）がおり、自分にも夫がいることから、これ以上会わないようにしようと伝える。

落ち込む慧だが、道で林太郎を見つけ「うわあ！林太郎さん」と大興奮。林太郎は「慧くん、見えているのか？」と驚くと、慧は「見えてるのかじゃないっすよ。成仏したんじゃないの？」と聞く。林太郎は「しようと思ったんだよ。突然天空からパーッとしかりがおりてきて、私を成仏させてくださいって言ってる最中に光が消えた」と説明。慧は「まじか…。でも会えてうれしいです」と大喜び。そしてあゆみと藤子について相談する。

このドラマの唯一の癒しキャラでもあった林太郎は、前週の放送で娘の小春が自分の死を受け入れ、前を向いてくれたことでこの世の未練がなくなり、成仏したはずだった。これで退場かと思われた林太郎の再登場にネットも「ここで再登場は嬉し過ぎます」「林太郎さん、成仏してなかったんかい！ってまた会えてうれしい」「林太郎さん！成仏した方がいいのかもしれないけど、やっぱり居てくれるとうれしい。安心感がすごい」「感動の涙を返してくれ！でもまた会えてうれしいｗ」など復帰歓迎の声が相次いでいた。