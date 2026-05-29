米男子ゴルフツアーの「チャールズ・シュワブチャレンジ」初日（２８日＝日本時間２９日、テキサス州のコロニアルＣＣ＝パー７０）、松山英樹（３４＝ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、１ボギーの６６で回り、４アンダーで首位と２打差の１９位スタートとなった。

松山は「良いところも出てきてはいたんですけど、昨日までの練習のいい感じとはいかなかった」とし「前の試合のことを考えたら安定していましたけど。うーん、なかなか、ね。もう少し思い切ってできたらなというところで、試合の中でそこまでできなかったというところが、もどかしいなって感じですね」と振り返った。

その上でロングパットをねじ込んでいたことに「パッティング？ そんなに長いのがポンポン入るものではないと思うんですけど、ミスパットも多かったので、そこをしっかりと修正できればなという感じです」とし「もう１回、練習して調整したいと思います」とコメントした。

久常涼（ＳＢＳホールディングス）は６６で松山と同じ１９位、平田憲聖（エレコム）は６７で３２位発進。中島啓太と金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）はともに６９で５７位だった。今大会の賞金総額は９９０万ドル（約１５億７０００万円）、優勝賞金は１７８万２０００ドル（約２億８０００万円）。