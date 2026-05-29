米大リーグ（MLB）のドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でロッキーズに4-1で勝利。「1番・投手兼DH」の大谷翔平投手が投げては6回無安打1失点で今季5勝目、打っても9号先頭打者アーチを放つ大活躍だった。球団専属カメラマンは、試合前の大谷を捉えた1枚を公開。幻想的な雰囲気が漂うショットに反響が広がった。

投打二刀流で先発した大谷。投手として初回を三者凡退に抑え、先頭打席に向かう直前だった。

ベンチの縁に腰をかけ、静かに手袋をはめる大谷。影となって浮かび上がる横顔は凛々しく、試合前の張り詰めた緊張感が漂う。背景には夕暮れ時の美しい青空が広がり、どこか幻想的な雰囲気が同居する瞬間だった。

ドジャースの専属カメラマンであるジョン・スーフー氏が自身のインスタグラムで実際の1枚を公開。相手先発の菅野智之投手から放った9号ソロ直前の1枚に、日本ファンも思わず目を奪われていた。

「めっちゃ素敵 カッコいい」

「なにか大谷さんの闘志が伝わります 素晴らしいお写真」

「息をのむほどに美しい、戦いの前の祈りのような佇まい」

「天才カメラマン！」

「もはや伝説！翔平様っ」

「孤高のアスリート、翔平くんの姿が際立っています」

「泣けてくるくらいにカッコイイ」

ドジャースはロッキーズ相手に本拠地で3連勝でスイープに成功。オフを挟み、29日（日本時間30日）からフィリーズとの本拠地3連戦に臨む。



（THE ANSWER編集部）