【最低夫】が不倫の証拠隠滅 → 娘が握っていた『切り札』で大逆転！「私はママの味方だよ」

偶然スマホの画面が見えたことで、夫の不倫を知ってしまったA子さんは、離婚を決意。

しかし、娘を一人で育てていけるのかと思い悩むうち、夫に不倫の証拠を消されてしまいます。

慰謝料すらとれないのではと絶望していたそのとき、彼女を救ってくれたのは──。

夫の不倫が発覚

夫の不倫を知った日のことは、今でも鮮明に覚えています。

リビングでのんびりしていると、入浴中の夫が置きっぱなしにしていたスマホが鳴りました。

何気なく視線を向けると、あるポップアップ通知が目に入ったのです。

「えっ──？」

思わず目を疑います。

そこに表示されていたのは、女性の名前と「早く会いたい♡」というメッセージ。

明らかに普通の関係ではないように思えます。

突然のことに頭が混乱し、私はうずくまってしまいました。

「どうした、体調でも悪い？」

振り返ると、お風呂あがりの夫が心配そうにこちらを見ながら立っていました。

私は、偶然スマホの画面が見えてしまったことを夫に話し、その女性とのメッセージのやりとりを見せてほしいと求めました。

もちろん夫は嫌がりましたが、最終的には折れ、大人しくスマホを渡してきました。

「──やっぱり、見間違いじゃなかったんだ」

覚悟はしていましたが、その内容は、とてもショックなものでした。

一番傷ついたのは、夫が浮気相手と一緒になって私の悪口を言っていたこと。

「すっかり太ったあいつに、もう色気は感じない」

「結婚相手、間違えたよ。あいつとは別れるから、早く一緒になろうな」

長年連れ添った夫に、こんな風に馬鹿にされていたなんて。

この人の子どもを産み、ずっと支えてきたつもりだったのに。

私は、完全に心が折れてしまいました。

「もう、あなたとはやっていけない」

離婚への不安

離婚を決意したものの、心配なことはたくさんありました。

第一に、高校生の娘のこと。

娘には絶対に苦労をかけたくありません。

女として馬鹿にされたのは、悔しくてたまらない。

でも、この先本当に一人でやっていけるのだろうか。

娘のためを思うのなら、今回のことは飲み込んで、夫との関係を再構築したほうがいいのかもしれない──。

考えれば考えるほど不安になり、どうしていいのかわからなくなってしまうのでした。

消されてしまった証拠

さらに最悪なことに、冷戦状態が続く中で、夫がこう言ってきたのです。

「離婚するのはいいけど、慰謝料は1円も払えないから」

彼は何を言っているのでしょう。

「どういうつもり？ あなたの浮気が原因なのよ」

思わず、カッとなります。

「そんな証拠、あるの？」

「えっ──」

しらばっくれる夫を前に、私は頭が真っ白になりました。

そう、彼は、浮気相手とのやり取りをすべて消してしまったのでした。

よく考えてみれば、私が知っているのは女性の下の名前だけで、どこのだれかもわからないのです。

どうして、あのときちゃんと証拠を控えておかなかったんだろう。

これから一人で娘を育てていかなければならないというのに。

「私は、母親失格だ……」

後悔と自己嫌悪で胸が押し潰され、目の前が真っ暗になりました。