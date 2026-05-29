株式会社ワンズマインドが運営するビジネスマッチングサイト「比較ビズ」はこのほど、会社員（正社員、契約社員、派遣社員）および経営者・役員624人を対象に行った「会社の不祥事にも揺るがず、広報担当として冷静にメディア対応をしそうな女性の芸能人」に関するアンケート結果を公表した。回答者には第1位～第3位まで名前を挙げてもらい、順位に応じたポイント（1位＝3pt、2位＝2pt、3位＝1pt）で集計している。



【調査結果】広報担当として冷静にメディア対応をしそうな女性の芸能人ランキング

第2位は「米倉涼子」と「北川景子」が114ポイントで並んだ。



米倉涼子を選んだ理由として「正々堂々と主張してくれそう」（50代・女性）、「凛とした態度でぶれなさそう」（30代・女性）、「意思が強くてキリッとしたイメージがある」（60代・男性）、「表情を表に出さないので、冷静に対応してくれそう」（40代・男性）などが挙がった。



北川景子に関しては「毅然とした態度で対応して、その場を上手く乗り切ってくれそう」（60代・男性）、「凛として冷静そうなイメージだから」（40代・女性）、「表情や言葉遣いがキレイ」（30代・男性）、「いつも冷静そうで判断力もありそうだから」（30代・女性）などの声が寄せられた。



圧倒的な第1位は「天海祐希」（785ポイント）だった。主な意見として「頭の回転が速くてどんな場でも毅然と立ち振る舞う人だから」（50代・女性）「堂々とした雰囲気で対応しそうなので」（40代・ 男性）、「1番冷静で頼り甲斐があるイメージがあるため」（20代・女性）「肝が据わっていて、どんな状況でも動じないイメージが圧倒的」（50代・男性）などがあった。



（よろず～ニュース調査班）