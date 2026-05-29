マリモクラフトから存在感抜群の『名探偵コナン』コレクションピンバッジが登場。

『名探偵コナン』のメインキャラクター「江戸川コナン」をデザインしたピンバッジを2種が用意されています☆

マリモクラフト『名探偵コナン』コレクションピンバッジ

発売日：2026年7月下旬より順次 ※マリモクラフトオンラインショップでは予約受付中

取扱店舗：アニメグッズ取扱店・ファンシーグッズショップ・ECサイト、マリモクラフトオンラインショップ

※販売時期は店舗により異なります

※予約販売は早期に締め切る可能性があります

※商品発送時期については各オンラインショップを確認ください

※商品がなくなり次第販売終了

マリモクラフトから『名探偵コナン』のコレクションピンバッジが登場。

メインキャラクター「江戸川コナン」デザインのピンバッジ2種が展開されます！

大きさは約5cmとビッグサイズで、インパクト抜群。

重厚感があり、作品の世界観を詰め込んだギミックもポイントです。

裏面に付いた2つのピンでしっかりと固定でき、手持ちのバッグにつけるのはもちろん、コレクションとしても楽しめます☆

江戸川コナン1 コレクションピンバッジ

価格：1,980円（税込）

サイズ：約 W54.1×H55.2 mm

1つ目は、TVアニメでおなじみ、あの扉をデザインしたピンバッジ。

「江戸川コナン」がデザインされた中央のパーツが、ぐるっと回るギミック付きです！

表面には「江戸川コナン」を、裏面には扉をデザインし、好きな面を前面にして楽しめます☆

江戸川コナン2 コレクションピンバッジ

価格：1,980円（税込）

サイズ：約 W49×H49 mm

もう1つのデザインは、『名探偵コナン』に登場する、アイコンが隠されたピンバッジ。

2層構造になっており、下のパーツをくるくる回転させると、隠れたモチーフが現れます。

モチーフは、アイコン・蝶ネクタイ型変声器・APTX4869・サッカーボールの4種類。

身に着けるだけでなく、実際に触って楽しめるグッズです！

『名探偵コナン』の世界観を表現した、ギミック付きデザインのピンバッジ。

マリモクラフトの『名探偵コナン』コレクションピンバッジは、2026年7月下旬より順次発売です！

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