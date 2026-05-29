ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル京阪 ユニバーサル・タワー」に「おさるのジョージ」アニバーサリー・キャラクタールームが登場。

原作絵本の刊行85周年を記念して、お部屋全体が「おさるのジョージ」の世界観になったコラボレーションルームが販売されています！

ホテル京阪 ユニバーサル・タワー「おさるのジョージ」アニバーサリー・キャラクタールーム

予約開始日：2026年4月1日（水）

販売方法：ホテル公式ホームページより順次販売

客室タイプ：24階「Curious George Room（おさるのジョージルーム）」最大4名まで利用可能

「ホテル京阪 ユニバーサル・タワー」が、人気キャラクター「おさるのジョージ」とコラボレーション。

「おさるのジョージ」の原作絵本が、2026年に刊行85周年を迎えたことを記念して、初のアニバーサリー・キャラクタールームが販売されています☆

「おさるのジョージ」と一緒に、パークでの冒険を楽しんだ後は、その余韻に浸りながらホテルでも原作絵本の世界へ。

1941年の刊行から85年、世界中で愛され続けてきた「おさるのジョージ」の歴史を祝う、特別な装飾を施した客室が登場します！

85周年記念ルームは、日本限定の85周年記念アートを使用し、お部屋全体をジョージの好奇心あふれる世界観でプロデュース。

お部屋の至る所にジョージが隠れているような遊び心あふれる仕掛けや、記念撮影に最適なフォトスポットを設置した、フォトジェニックな空間になっています☆

また、ぬいぐるみをはじめ「おさるのジョージ」の絵柄を使ったマグカップなど「おさるのジョージ」を身近に感じる特別な演出も。

室内に飾られた数々のグッズも世界観を彩ります。

さらに、宿泊者限定で、85周年ロゴをあしらった限定ステッカーセット（4種類1組、滞在中1人につき1つ）をプレゼント。

宿泊の思い出として、持ち帰れるグッズです！

オフィシャルホテルだからこそ実現できる、パーク体験と宿泊がシームレスにつながった感動が届けられます☆

ホテル担当者からのコメント

お子様から大人まで幅広い世代に愛されている『おさるのジョージ』

その好奇心旺盛なエネルギーをホテルのお部屋でも感じていただけるよう、遊び心を詰め込みました。

パークでの興奮をそのままに、夜もジョージと一緒に素敵な夢を見ていただければ幸いです。

「おさるのジョージ」の世界観を満喫できる、特別なホテルステイ。

ホテル京阪 ユニバーサル・タワーの「おさるのジョージ」アニバーサリー・キャラクタールームは、2026年4月1日より販売中です！

ホテル京阪 ユニバーサル・タワー は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

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