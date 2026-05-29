標高900m、夏限定50種の体験が集結！ ホテルグリーンプラザ白馬「コルチナワンダーヴィレッジ」

記事ポイント 白馬コルチナスキー場のゲレンデが2026年夏、約50種の体験が集まる「コルチナワンダーヴィレッジ」に変わります引き馬・ラフティング・熱気球・昆虫採集など、標高約900mの高原でアクティビティから自然体験まで楽しめますゴンドラ往復チケットと体験ポイント2,000円分がセットになった宿泊プランが用意されています 白馬コルチナスキー場のゲレンデが2026年夏、約50種の体験が集まる「コルチナワンダーヴィレッジ」に変わります引き馬・ラフティング・熱気球・昆虫採集など、標高約900mの高原でアクティビティから自然体験まで楽しめますゴンドラ往復チケットと体験ポイント2,000円分がセットになった宿泊プランが用意されています

長野県の白馬エリアで、冬はスキー場として知られる白馬コルチナスキー場のゲレンデが、2026年夏に体験型リゾート「コルチナワンダーヴィレッジ」として生まれ変わります。

主催するホテルグリーンプラザ白馬は標高約900mの涼しい高原に位置し、子どもから大人まで屋外アクティビティ・自然体験・館内プログラムを一度に楽しめる滞在型イベントを7月18日から開催します。

ホテルグリーンプラザ白馬「コルチナワンダーヴィレッジ」





開催期間：2026年7月18日（土）〜8月30日（日）会場：ホテルグリーンプラザ白馬（長野県北安曇郡小谷村千国乙12860-1）体験プログラム：有料（ポイントチケット制、フロントで販売）問い合わせ：0570-097-489（10時〜18時）公式サイト：www.hgp.co.jp/hakuba/

「コルチナワンダーヴィレッジ」は、白馬コルチナスキー場の広大なゲレンデを夏限定の体験フィールドとして活用するイベントです。

引き馬体験・犀川ラフティング・熱気球係留体験・SUPレンタルといったアクティブ系から、ネイチャーカヌー・昆虫採集ガイド・ホタルウォッチングナイトアドベンチャーなどの自然体験まで、約50種のプログラムが集まります。

館内では朝ヨガ・宝石探し・科学実験教室・工作体験・ホテルスタッフ体験が開催され、屋外と室内を組み合わせた一日を過ごせます。

体験プログラムはポイントチケット制で、チケットはフロントで販売されます。

プログラムにより実施日が異なり、一部は事前予約制です。

アクティブに遊ぶ体験





犀川ラフティングや青木湖を舞台にしたラフトピクニックでは、白馬エリアの清流と湖が体験フィールドになります。

SUPレンタルも用意され、水上アクティビティが複数のかたちで楽しめます。





森の木々の間に張られたロープと丸太を使ったキッズアドベンチャーは、インストラクターが見守りながら進める安全設計で、小さな子どもも参加できます。

ホテル目の前の森に設けられたフィールドアスレチック「コルチナ・アドベンチャーランド」が舞台です。





夏の芝が広がる白馬コルチナスキー場のゲレンデでは、パターゴルフが楽しめます。

チューダー様式の木組みデザインのホテル棟を背景に、家族でコースを回れる開放的なレイアウトです。

自然の中で楽しむ体験





サバイバルフィッシングでは、白馬の自然水系を使ったリアルな釣り体験が提供されます。

クワガタカブトムシ採集ガイドやネイチャーカヌーなど、生き物や水辺と直接ふれあえるプログラムが揃っています。





虫取り網を手に帽子をかぶった子どもたちが、インストラクターのガイドとともに森の小道を歩く昆虫採集ツアーは、標高900mの高原ならではの種類の昆虫を観察できます。





夏のゲレンデにテントとタープが設営され、キャンプチェアでくつろぐデイキャンプ体験も提供されます。

グランピング仕様の設営がされており、道具を持参しなくても高原のキャンプ気分を味わえます。

ナイトプログラムと季節イベント





夜間には熱気球係留体験が開催されます。

チューダー様式の木組みデザインのホテル棟を背景に、バーナーを点灯させた熱気球が夜空に浮かぶ光景は、昼間とは異なる白馬の高原の表情を見せます。





星空観察会では、グリーンレーザーポインターで星座の位置を示しながら夜空を解説するプログラムが実施されます。

光害の少ない白馬の山間部で、夏の星座を観察できます。

ナイトイベントとして、コルチナ抽選会（8月1日〜4日、21:00〜）、小谷太鼓（8月5日〜7日、21:00〜）、コルチナ花火（8月8日〜15日、21:10〜）が予定されています。

ホタルウォッチングナイトアドベンチャーも用意され、夜の時間帯まで滞在を楽しめる構成です。

館内で楽しむ体験





館内には縁日コーナーが設けられ、輪投げ・スマートボール・射的の屋台と提灯が並ぶ設営で夏祭りの雰囲気が再現されます。

科学実験教室・工作体験・ホテルスタッフ体験・宝石探しなど、雨天でも楽しめる室内プログラムも充実しています。

おすすめ宿泊プランと施設情報





「絶景＆体験！夏休みプラン★選べるゴンドラチケット＆2,000円分の体験ポイント付き！（1泊2食）」では、体験ポイント（大人2,000円分）と白馬・小谷エリアの4大ゴンドラ・リフト往復チケット1枚がセットになっています。

対象施設は白馬岩岳マウンテンリゾート・栂池パノラマウェイ・八方アルペンライン・白馬五竜テレキャビンの4施設で、いずれか1施設のチケットが選べます（通常2,900〜4,000円相当）。

宿泊対象期間：2026年7月18日〜8月29日料金：大人1名14,900円（税込）〜（和洋室5名利用時）小学生：大人料金の70％、幼児（3〜6歳）：48％、乳幼児（0〜2歳）：無料別途、入湯税100円・宿泊税200円有料のお子様限定で手持ち花火プレゼントあり公式WEB予約会員登録＆予約で通常料金より5％OFF





ゴンドラチケットが使える白馬岩岳マウンテンリゾートでは水色のヒマラヤの青いケシ（メコノプシス）が咲く高山植物園が広がり、八方アルペンライン経由でたどり着く八方池では白馬連峰の残雪と緑の山肌が湖面に鏡面反射する北アルプスの絶景を楽しめます。





ホテルグリーンプラザ白馬の館内は4〜5層の吹き抜けロビーに円形ガラスエレベーターが設置され、バルコニーとショッピングコーナーが各層に配置されています。

レストランでは旬の食材を活かした「旬彩信州ディナービュッフェ」が提供され、地下1,221mから湧き出る自家源泉の温泉・サウナ・展望岩風呂も完備しています。





「白馬コルチナ 美人の湯」は地下1,221mの自家源泉から湧き出る温泉で、アクティビティで動いた体をゆっくり癒せます。

駐車場は1,100台分が無料で利用でき、南小谷駅からは送迎バスが運行されています（4月〜11月、WEB予約制、所要約20分）。

約50種のプログラムが揃う「コルチナワンダーヴィレッジ」は、日中のアクティビティから夜の花火・縁日・熱気球まで一日中楽しめる体験設計で、7月18日から8月30日の夏休み期間全体をカバーしています。

宿泊プランでは大人1名14,900円（税込）〜という料金で、ゴンドラチケット（通常2,900〜4,000円相当）と体験ポイント2,000円分が含まれており、アクティビティ費用込みでの利用が可能です。

ホテルグリーンプラザ白馬「コルチナワンダーヴィレッジ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 体験プログラムの料金はどのように支払うのですか？

A. 体験プログラムはポイントチケット制で、チケットはホテルフロントで販売されています。

宿泊プラン「絶景＆体験！夏休みプラン」では大人1名につき2,000円分の体験ポイントが付与されます。

Q. ゴンドラチケットの対象施設はどこですか？

A. 白馬岩岳マウンテンリゾート・栂池パノラマウェイ・八方アルペンライン・白馬五竜テレキャビンの4施設から1施設を選べます。

チケットは1泊につき1枚（大人・小人のみ）で、通常2,900〜4,000円相当のチケットが含まれます。

Q. 宿泊プランの子ども料金はいくらですか？

A. 小学生は大人料金の70％、幼児（3〜6歳）は48％、乳幼児（0〜2歳）は無料となっています。

別途、入湯税100円・宿泊税200円が必要です。

Q. ホテルへのアクセス方法は何がありますか？

A. 南小谷駅からの送迎バスが4月〜11月の期間に運行されており、所要時間は約20分です（WEB予約制）。

車の場合は上信越道長野ICからオリンピック道路・R148号経由で約90分で、無料駐車場が1,100台分用意されています。

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