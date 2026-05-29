ロコ・ソラーレの一員として２０１８年平昌五輪で銅、２２年北京五輪で銀メダルを獲得し、３月３１日に退団を発表した吉田知那美が夫婦ショットとともに、引っ越しを報告した。

２９日にインスタグラムで「長く暮らせなかったけど、長く住んだお家とのお別れ。小さい部屋だったけど、自分の好きをまるごと詰め込んで暮らせた家でした。楽しく、美味しく、安らげる、私らしく過ごせる空間でした。北見市のみなさん、大変お世話になりました」とつづり、元アルペンスキー選手で日本スキー連盟アルペンコーチの夫・河野恭介さんと過ごす写真を投稿。

「引越しの片付けしてたら、飲みかけの梅酒が出てきた。写真を見返すと、２０２１年に漬けたものだった。うっかり熟成」とつづった。

フォロワーからは「新しく拠点でまた活躍願ってます」「ホントお似合いのカップルですね」「２人の時間を大切にしてください」などの声が寄せられている。

吉田は河野さんと２２年７月に結婚。３月３１日に「ロコ・ソラーレ」からの退団を発表し、新たに発足するプロリーグ「ロックリーグ」に「チームタイフーン」のキャプテンとして参戦することを発表した。