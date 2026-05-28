【大阪府大阪市】心斎橋に「利休 足軽店」がオープン！気軽に寄れる下半身ケア特化のリラクゼーション



出張マッサージ「Re-Q大阪」「Re-Set大阪」などを展開するRe-Q Groupは、5月18日(月)に新たな店舗型サロン「利休 足軽店」を大阪・難波心斎橋エリアにオープンした。

日常使いしやすい時間・価格・施術設計を重視

「利休 足軽店」は、5月7日(木)よりプレオープンを開始し、5月18日(月)にグランドオープンした足とおしりを整える下半身ケア専門店。「癒し処 利休 堀江店」に続いてのオープンで、大阪メトロ御堂筋線 なんば駅25番出口から徒歩3分、心斎橋駅から徒歩圏内という好立地に位置する。

Re-Q Groupはこれまで、自宅・ホテル・オフィスなどへセラピストを派遣する出張マッサージ「Re-Q大阪」を中心に、多くの人の疲れに寄り添ってきた。



その一方で、仕事帰りや買い物の合間、観光の途中、飲み会後などに「もっと気軽に立ち寄れる店舗があれば」という声もあった。そうした日常的なニーズに応えるために生まれたのが「利休 足軽店」だ。

堀江店が“リッチな隠れ家”として、ゆっくりと深い癒しを楽しむ高級サロンであるのに対し、足軽店は、より日常使いしやすい時間・価格・施術設計を重視している。



短時間でも満足しやすい下半身ケアに特化することで、「少し足が重い」「歩き疲れた」「腰まわりがだるい」「今日は長時間の全身コースまでは必要ない」といった人にも、気軽に利用できる店舗だ。

足とおしりに着目した下半身ケアの専門店

「利休 足軽店」の中心となるのは、足裏・ふくらはぎ・太もも・おしり・腰まわりにアプローチする下半身ケア。



下半身は、日常生活の疲れが蓄積しやすい部位。足裏やふくらはぎだけでなく、身体を支えるおしりの筋肉まで丁寧にゆるめることで、施術後には足取りまで軽く感じられるようなリラクゼーション体験を目指している。



また「利休 足軽店」では、すべてのコースに足湯を組み込んでいる。足湯は、エプソムソルト、柚子、生姜、よもぎ・和ハーブなど、その日の気分に合わせて選べる仕様も用意。75分以上のコースでは、華やかな花が浮かぶ足湯を楽しめる。

メニューもさまざまなものがラインナップする。



「足もと巡り 45分」5,500円は、 足裏から膝下を中心に整える「利休 足軽店」の入門コース。



「ふくらはぎ流し 60分」7,700円は、足裏からふくらはぎまでをじっくりケアする。



「脚の深ほぐし 75分」9,900円は、足裏から太もも、おしりまで、下半身全体を深くほぐす看板コース。



「下半身ととのえ 90分」12,100円は、下半身全体をより丁寧に整える、満足度重視のコースだ。



「全身あつらえ 120分」16,500円は、下半身を起点に、全身まで丁寧に整える贅沢なコースになっている。



施術前には、その日の疲れや気になる箇所を丁寧に確認。一人ひとりに寄り添う時間を大切にしている。

暗めの壁面と温かな間接照明が基調の空間設計



「利休 足軽店」は、落ち着いた色味と柔らかな光が印象的な店内だ。足を踏み入れた瞬間から、静かな癒しの時間が始まる。



受付まわりは、初めての人にも安心して過ごせるよう、温かみのある空間に整えている。



施術スペースには、リクライニングチェアとベッドを用意。カップルや夫婦、友人同士でのペア利用にも対応しており、並んで足湯に浸かりながら、二人で回復する時間を楽しめる。



カーテンで区切られた半個室のベッドスペースもあり、椿の意匠と落ち着いた照明が、深く休める時間を演出する。

仕事帰りや買い物途中などに、「利休 足軽店」で癒やされ、疲れを取ってみてはいかが。

■利休 足軽店

住所：大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目4-2 難波日興ビル 5階

営業時間：11:00〜翌5:00

定休日：年中無休

予約ページ：https://online.peakmanager.com/ja/e8v4d9/book

HP：https://ashigaru.re-osaka.jp

※価格は消費税込

(ASANO)