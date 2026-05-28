【愛知県名古屋市】美容健康雑貨のオンラインショップ「amepla」がポップアップストアを開催！



アメイズプラスは、会員数47万人・月間来訪者数136万人の美容健康雑貨のオンラインショップ「amepla(アメプラ)」のポップアップストアを愛知県名古屋市の栄エリアにある「セントラルパーク」にオープンする。

期間は、6月1日(月)〜11月30日(月)の予定だ。

「梅雨時期の髪の悩み」や日々の「運動不足」「足腰の疲れ」など、尽きない心身の悩み。オンラインショップ特有の「本当に自分に合うか分からない」という不安を解消し、実際に商品を体験してもらいながら、一人ひとりにぴったりの美容・健康グッズを提案する。

ameplaのコンセプト



ameplaのコンセプトを紹介しよう。

健やかな美を応援する。「健康の先に、美しさが生まれる。」とameplaは考える。

心も身体も健やかであれば、毎日がより楽しくなり、その人本来の輝きも増してくる。足腰の痛みを気にせず、おしゃれなパンプスで思いきりショッピングを楽しんだり。毎日の通勤時間が、かっこいいスニーカーを 履くだけでエクササイズになったり。仕事帰りや休日のおうち時間がリラックスタイムになったり。特別なブラシで、毎日のくせ毛ストレスから解放されたり。

誰しもが抱える心身の不調やコンプレックスを、“美しさ”に変えていくきっかけになりますように。ameplaはそんな想いを込めながら、サービスを通じて人々を応援する。

販売予定商品の一部をチェック

「amepla POP-UP in セントラルパーク」の販売予定商品の一部を紹介しよう。



まずは、「BEAXIS バランスコアスニーカー3」17,490円(税込)。歩行が美しい姿勢づくりの時間に。特許取得のインソールが歩行時の体重の流れをコントロールし、歩くだけで体幹が鍛えられることで美しい姿勢に。シリーズ累計15万足以上販売している。

サイズは、S(22.5〜23.0)〜4L(27.5〜28.0)を展開。カラーはブラック、ホワイト、グレーの3色だ。



続いて、「RAKUNA 整体スニーカー2 レザー調タイプ」13,860円(税込)。

独自の機能性インソールが足裏アーチを整え、正しい歩き姿勢をサポート。片足わずか約190gの超軽量設計で、足や腰への負担も少なく、1日中歩き回ってもラクな履き心地を実現するという。

サイズは、S(22.5〜23.0)〜4L(27.5〜28.0)を展開。カラーはブラック、ホワイトの2色。



「strainia JAPAN ケアストレートブラシ」10,780円(税込)も登場する。

同商品は、2種類の天然毛+独自の植毛の配置構造によって、とかすだけでまっすぐな髪に導くヘアブラシ。



有酸素+体幹の同時トレーニング「BEAXIS スリムコアバイク2」43,780円(税込)は、一輪車型のエアロバイク。まっすぐな姿勢をキープしたまま漕ぐことで、有酸素運動だけでなく体幹も同時に鍛えることができる。省スペースにもなる。ウォーキング講師の今村大祐氏監修だ。なお、店頭で料金を支払い、後日配送される。また、在庫数に限りがある。

この機会に、「amepla POP-UP in セントラルパーク」に足を運びさまざまなアイテムをチェックしてみては。

■amepla POP-UP in セントラルパーク

会場：セントラルパーク

住所：愛知県名古屋市中区錦3丁目15-13先 セントラルパーク地下街41番区画

期間：6月1日(月)〜11月30日(月) ※予定

営業時間：平日・土曜 10:00〜21:00 ※最終日も21:00まで／日曜・祝日 10:00〜20:00

amepla 公式HP：https://www.amepla.jp

amepla 公式Instagram：https://www.instagram.com/amepla_

(ソルトピーチ)