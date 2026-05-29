淡路島の竜宮城、夏限定10種スイーツ！ HELLO KITTY SMILE「ハローキティのマーメイドアフタヌーンティー」

記事ポイント 淡路島のHELLO KITTY SMILEで2026年6月1日から9月30日まで『ハローキティのマーメイドアフタヌーンティー』を提供透き通るブルーゼリーや爽やかなジェノベーゼ冷製パスタなど夏の海をテーマにした10種が3段スタンドに並ぶドリンク2杯付き6,000円（税込）、別途HELLO KITTY SMILE入場料が必要 淡路島のHELLO KITTY SMILEで2026年6月1日から9月30日まで『ハローキティのマーメイドアフタヌーンティー』を提供透き通るブルーゼリーや爽やかなジェノベーゼ冷製パスタなど夏の海をテーマにした10種が3段スタンドに並ぶドリンク2杯付き6,000円（税込）、別途HELLO KITTY SMILE入場料が必要

淡路島にあるメディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」で、夏の海をテーマにした期間限定アフタヌーンティーが2026年6月1日より提供されます。

ハローキティをかたどった最中と貝殻を模したチョコレートが彩りを添えた10種のスイーツとセイボリーが、3段スタンドに並びます。

HELLO KITTY SMILE「ハローキティのマーメイドアフタヌーンティー」





提供期間：2026年6月1日（月）〜9月30日（水）提供時間：11:00〜19:00（L.O 18:30）内容：シェフ仕上げの10種（スイーツ＋セイボリー）料金：6,000円（税込）※ドリンク2杯付き ※別途HELLO KITTY SMILE入場料が必要場所：HELLO KITTY SMILE レストラン玉手箱（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1）お問合せ：HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

透き通るブルーが鮮やかな「ブルーゼリー」を筆頭に、ハローキティをかたどった最中と貝殻型チョコレートが随所に飾られた計10種のアイテムが、3段スタンドでテーブルに届きます。

ドリンク2杯込みで6,000円（税込）の構成で、別途HELLO KITTY SMILEの入場料が必要です。

提供は兵庫県淡路島のHELLO KITTY SMILE レストラン玉手箱で、淡路島の海を望む環境のなかで楽しめます。

期間は6月1日から9月30日までの夏限定で、提供時間は11:00から19:00（L.O 18:30）です。

10種のラインナップ

上段には4品が揃います。

透き通るブルーが目を引く「ブルーゼリー」、すっきりとした甘さの「ヨーグルトロールケーキ」、貝殻の形を模した「貝殻チョコレート」、ハローキティをかたどった「ハローキティ最中」が並びます。

中段には甘くクリーミーな香りとトロピカルな風味が特徴の「ココナッツケーキ」、「ミニカヌレ」、「マカロン」の3品が続きます。

下段には爽やかな香りが広がる「ジェノベーゼ冷製パスタ ハローキティ最中添え」と「はちみつとチーズのミニタルト」が配置され、外付けとして「フルーツポンチ」が添えられます。

スイーツからセイボリーまでシェフが仕上げた10種が、一度に楽しめる構成です。

HELLO KITTY SMILEとは





HELLO KITTY SMILEは、竜宮城をテーマに乙姫の衣装を着たハローキティが住む海中世界を表現したメディアアートと、レストラン＆カフェなどを併設する屋内型複合施設です。

「食」「学び」「体験」を融合させた空間として兵庫県淡路島に位置しています。





2026年3月14日のリニューアルオープン以降、「誰もが主役になれる魔法の竜宮城」をコンセプトにフォトスポットが新設・拡充されています。

乙姫や人魚姿をしたハローキティのぬいぐるみに囲まれたフォトルーム「OTOHIME ROOM」が設置され、館内各所にハローキティで満たされた没入空間が広がっています。

『ハローキティのマーメイドアフタヌーンティー』は、6月1日から9月30日の夏限定で、ドリンク2杯込み6,000円（税込）にて提供されます。

海をモチーフにした10種のアイテムが、竜宮城テーマのメディアアート空間を背景に3段スタンドで届けられます。

HELLO KITTY SMILE「ハローキティのマーメイドアフタヌーンティー」の紹介でした。

よくある質問

Q. HELLO KITTY SMILEの入場料はいくらですか？

A. 入場料の金額はHELLO KITTY SMILEの公式サイトに掲載されています。

TEL 0799-70-9037からも案内されています。

Q. アフタヌーンティーの事前予約は必要ですか？

A. 予約の要否や受付方法については公式サイトに掲載されています。

詳細はHELLO KITTY SMILEから案内されています。

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