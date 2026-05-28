【東京都中野区】「Green Parks 中野マルイ店」がリニューアルオープン！キャンペーンを開催



ストライプインターナショナルが展開するブランド「Green Parks(グリーンパークス)」は、6月5日(金)、「Green Parks 中野マルイ店」をリニューアルオープンする。

また、6月5日(金)〜25日(木)の期間、キャンペーンが開催される。

「Green Parks」について

「Green Parks」は、『毎日を、ここちよく。今日のわたしを、ちょっと素敵に。』をコンセプトに、ライフスタイルやシーンに寄り添うスタイリングを提案し、自然体で毎日を楽しむ人を後押ししている。

落ち着きと心地よさを感じられる店内でショッピング

今回「Green Parks 中野マルイ店」がリニューアルする。

リニューアルでは、“ライフスタイルに寄り添い、心を満たす場所”をコンセプトにした新たな空間を展開。ブランド名の由来でもある、ロンドンの「グリーンパーク」から着想を得た、落ち着きと心地よさを感じられる店内で、買い物のひとときを楽しむことができる。

店内商品が10％OFFとなるキャンペーンを実施

また、オープンを記念し、自社公式アプリ「STRIPE CLUB」会員を対象に、期間限定で店内商品が10％OFFとなるキャンペーンを実施。期間は、6月5日(金)〜25日(木)。当日入会した人も対象だ。

なお、一部商品は対象外となる。

ストライプインターナショナルについて

ストライプインターナショナルは、岡山県岡山市に本社を置く企業。

「ファッションの力で笑顔輝くあしたを創る」をパーパスに掲げ、あたらしい楽しさや幸せを次々と提案している。ユーザーや社会に届けていく価値を「グッドサプライズ創造業」という言葉に込めて、さまざまな事業・ブランドを展開していく考えだ。

この機会に、新しく生まれ変わった「Green Parks 中野マルイ店」に足を運び、お気に入りのアイテムを見つけてみては。

■Green Parks 中野マルイ店

住所：東京都中野区中野3-34-28 中野マルイ 3F

営業時間：10:30〜20:00(施設営業時間に準ずる)

Green Parks 通販：https://stripe-club.com/brand/greenparks

Green Parks 公式Instagram：https://www.instagram.com/green_parks

ストライプインターナショナル 公式サイト：https://www.stripe-intl.com

(ソルトピーチ)