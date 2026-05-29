「お通し」は不要？　“無駄な出費”と考える客も多く「廃止」する店も　外国人観光客とのトラブルの種に　対応さまざま

物価高騰が続く中、「お通し」を無駄な出費と感じる声が上がっている。専門家は、訪日観光客とのトラブルの種にもなっていると指摘しており、「お通し」を廃止して来客数アップを狙う店が出てくるなど、店によって対応も分かれ始めている。

お通し「無駄な出費」との声も

だしがしっかりと染み込んだ分厚い大根や、アツアツのこんにゃくや厚揚げ。

立ちのぼる湯気と、だしの香りが漂う自慢のおでんが「お通し」という東京・台東区にあるお店「呼炉凪来」だ。

呼炉凪来 エリアマネージャー・仲雄生さん：

550円でお通しがおでんですね。こちらが食べ放題となっています。

お通しのおでんが食べ放題だ。

客：

おでんを目当てに。お通し食べ放題を目当てに。

客：

お通しって聞いてびっくりしたんですけど。

連日、お通し目当てのお客さんたちで店はいっぱいになっている。

ところが今、この「お通し」に不要論が浮上していた。

20代：

私はあまりいらない。

20代：

私はお金取られるなら自分で選びたいからいらないかな。

20代：

いらないと思ってます。苦手なものが出てきたとき「これにお金を払うのか」って思います。

物価高騰が続く中、頼んでもいない「お通し」は無駄な出費といった声が上がっている。

そんな中、神奈川・藤沢市にあるフライドチキンやクラフトビールが人気の店「ビアメゾン」では、5月にある決断をした。

「ビアメゾン」インスタグラムより：

お通し300円（税込）なくしちゃいました！

お通し廃止で来客数アップを狙うという。

ビアメゾン・工藤貴裕シェフ：

最初は300円で始めて、途中で物価上昇とともに380円に上げた。1杯サクッと飲んで帰りたいお客さまを逃してしまうってのがあったので、どちらかというと（お通しが）ない方がプラス。

お通し廃止の決断に、お客さんの反応を聞いた。

客：

（お通し）正直いらない。それでおなかいっぱいになっちゃったらもったいないし。

しかし、店ではこれまで「お通し」が重要な収入源だっただけに、廃止は「難しい判断だった」という。

ビアメゾン・工藤貴裕シェフ：

多い時で（月）20万円以上にお通しで（収入に）なっていた。

お通し食べ放題店や廃止店など異なる戦略

フードジャーナリストの山路力也さんによると、「お通し」は来客へのおもてなしとして広がった日本独自の文化だという。

フードジャーナリスト・山路力也さん：

そもそもお通しは最初に出すもので、お店のその日の料理や食材とか、要は予告編的な文化というのが最初にあった。

山路さん自身も色とりどりの「小鉢10皿」や、作りたての「だし巻き卵」など印象深いお通しとの出会いがあった。

フードジャーナリスト・山路力也さん：

インバウンドとの間でも（お通しが）けっこう問題になっている。オーダーもしていないのに500円なりいくら取られるのは、理不尽だと考える人たちがいる。

外国人観光客とのトラブルの種にもなっているという「お通し」の今後に、さまざまな声が上がっている。

客：

若い人はもったいないって印象もあるのかもしれない。

客：

お酒だけ飲んで帰ることも多いので、お通し自体がなくなるのは自分は賛成。

客：

料理が出てくるまでに時間がかかるなら、ちょっと何かあったほうがいい。

そうした中、おでん食べ放題のお通しが名物となっている「呼炉凪来」ではこのように考えているという。

呼炉凪来 エリアマネージャー・仲雄生さん：

それこそうちの看板メニューでもあるので。期待を超えるお通しで、お店を知っていただくチャンスだと捉えている。

専門家は今がまさに「お通し」の分岐点だと話す。

フードジャーナリスト・山路力也さん：

今、外食全般が値上げのトレンドになっているので、負担感は増す。お店の個性のあるおいしいお通しを出して、お客さんもそれを喜ぶというのが理想のお通しの姿かなと思う。

（「イット！」5月28日放送より）