寝てもとれない疲れや不眠は「三首」のツボを刺激してみて。自律神経を整え体の緊張をオフにする手の伸ばし方

「ぐっすり寝てもとれない疲れは手足を長く伸ばして血液を体の隅々まで行き渡らせましょう。血液循環が良くなると疲労物質が排出され疲れが緩和されます」



こう話すのは運動機能評論家でアスリートゴリラ鍼灸接骨院の高林孝光院長。



体に溜まった老廃物を流し、自律神経を整えることが疲労回復のカギだという。



高林院長の著書『1日7秒 手を伸ばしなさい』（ダイヤモンド社）でも取り上げている、手・足・首のツボ刺激や背中の緊張をオフにする健康法を解説してもらった。

「手を伸ばす」で老廃物を流す

体の慢性的な不調の多くは突き詰めると筋肉にあります。

筋肉は縮む時に力を出し、その後は元の長さに戻ります。しかし使い過ぎや緊張状態が長く続くと縮んだまま戻りにくくなる性質があります。

この“縮んだまま”の筋肉によって血行は悪くなり、肩こりや腰痛、慢性的な疲れといった不調が現れます。

そこで、筋肉を元の状態に戻す簡単な方法が「手を伸ばして回す」ことです。

手を伸ばすと、アウターマッスル（表層筋）に加えてインナーマッスル（深層筋）が伸びます。インナーマッスルは骨格に近い深部にあり、マッサージや指圧では触れることのできない筋肉です。

インナーマッスルが元の長さに戻り、圧迫されていた血管が広くなれば老廃物は流れやすくなり呼吸も活性化されます。

疲労回復と快適な睡眠を取り戻すストレッチを2つ紹介します。

あごを緩めながら手を回す

ストレスで緊張が続くと無意識に歯を食いしばり、あごの筋肉にも疲れが現れます。

まずは手を伸ばしながらあごの筋肉も緩めましょう。

【あごを緩めながら手を回す】

（1）椅子に浅く座り、右手の人差し指と中指であご（口を大きく開いた時に動いて膨らむ部分）をマッサージする

（2）左手は上に伸ばし手のひらを内側に向けて前に7回、後ろに7回回す

（3）反対側も同じように行う

鼻で深呼吸しながら手を勢いよく回します。

肩回りの筋肉がほぐれると内側に入っていた肩が元の位置に戻り、首筋も伸びて呼吸も血液の循環も改善されます。

次は自律神経を整える「背中ストレッチ」です。

自律神経を整える「背中ストレッチ」

2つ目は「背中ストレッチ」です。

座っている時間が長いと背中がガチガチに固まり疲れが溜まりやすくなります。

タオルを筒状に丸めて背中の下に置き、胸を開いて背中をストレッチします。

また、東洋医学では首、手首、足首の「三首」に自律神経を整えるツボがあるとされています。手首を持ち、足首をクロスさせてツボを刺激します。

【背中ストレッチ】

（1）バスタオルを筒状に丸め、背骨に沿って置き仰向けに寝る

（2）両手を頭上に置き、右手で左手首を持つ

（3）膝を曲げて足首をクロスさせ、両目を閉じてリラックスする

（4）ひじを伸ばして手首を引っ張り、膝を伸ばしてクロスした足首を長く伸ばす

（5）呼吸しながら10秒キープ。左右入れ替えて行う

背中の筋肉がほぐれ胸が開くと呼吸がラクになり心身の緊張が和らぎます。

また交感神経と副交感神経からなる自律神経が整うと眠りに入りやすくなり熟睡できるようになります。

日本人の5人に1人は睡眠に関して何らかの悩みを抱えているとされます。睡眠負債が溜まり、本格的な不眠に陥ると健康を害して生活習慣病のリスクが高まります。

ストレスに負けず健やかな毎日を送るためにも1日1回、手を伸ばす体操を習慣にしてみてください。

今回紹介した体操のほかにも『1日7秒手を伸ばしなさい』（ダイヤモンド社）ではさまざまな症状にあわせた手を伸ばす健康法を紹介しています。

高林孝光

アスリートゴリラ鍼灸接骨院院長。はり師・きゅう師・柔道整復師の資格をもつ。アスリートに最大限のパフォーマンスを発揮させる「運動機能評論家」。主な著書に「1日7秒手を伸ばしなさい」（ダイヤモンド社）、「しゃがめない人は不健康になる」（自由国民社）、「足が速くなる解剖図鑑」（エクスナレッジ）、「身長は伸びる」（自由国民社）などがある。

アスリートゴリラ鍼灸接骨院のホームページ

https://www.hiza2.com