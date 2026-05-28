職人の手焼き！『NARUTO-ナルト- 疾風伝』うちは一族がモチーフのうちはせんべい登場



東京都世田谷区に本社を置き、下北沢にて飲食店事業・木製食器製作事業を手掛ける愛鷹製作所(⼯房名称「URAKITA⼯房」)は、テレビアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』から「うちは一族」モチーフの「うちはせんべい」を発売。5月25日(月)12時より、直販サイト「URAKITA⼯房」にて受注を受け付けている。

『NARUTO-ナルト-』について

『NARUTO-ナルト-』は、「週刊少年ジャンプ」にて連載されていた、岸本斉史氏による少年漫画。1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、2014年に700回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて木ノ葉隠れの里の長・火影(ほかげ)を目指す姿が世界中で人気を博し、60以上の国と地域で展開される。単行本の累計発行部数は2億5000万部を突破した。

2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送され、2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送。2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。TVアニメは現在世界145以上の国と地域で展開され、世界中から愛されている国民的作品である。

アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。

3種の味が楽しめる「うちはせんべい」が登場





愛鷹製作所は今回、「うちはせんべい」の受注を開始した。こだわりの国産うるち米＆職人の手焼きで作られたせんべいだ。

味は「醤油」「抹茶」「白雪」の3種。「醤油」6枚、「抹茶」1枚、「白雪」1枚の合計8枚入りで、価格は2,700円(税込)。

「醤油」「抹茶」には、「うちは一族」のマークが描かれている。

「白雪」には、「うちは一族」のキャラクター「サスケ」「イタチ」「オビト」「マダラ」のうちランダムで1種が描かれている。キャラクターは選べない。

同商品は、和紙の貼り箱にて包装、「うちは一族」のマーク包装紙にてラッピングされている。煎餅の製造は、東京下町門前仲町、昭和23年創業の老舗「みなとや」だ。

「うちはせんべい」の詳しい情報は、下記の直販サイト「URAKITA⼯房」をチェックしてみて。

この機会に、「うちはせんべい」を味わってみては。

直販サイト「URAKITA⼯房」：https://urakita.ashitaka-works.com

愛鷹製作所HP：https://ashitaka-works.com

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

(ソルトピーチ)