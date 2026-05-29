昼から優雅に乾杯！銀座でスパークリングワイン飲み放題付きのランチが楽しめるお店3選
◆昼から優雅に乾杯！銀座でスパークリングワイン飲み放題付きのランチが楽しめるお店3選
画像：鉄板焼きリストランテポルトファーロ（銀座）
ちょっぴり贅沢な気分を味わうなら、ゆったり銀座で昼飲みを楽しんでみては？ 今回は、洗練された空間で昼飲みが楽しめるおすすめプランをご紹介。和光時計台を望む特別感たっぷりのレストランから、上質な料理とともにくつろげるダイニングまで、銀座ならではの人気店を厳選。
休日のランチタイムを少し贅沢に彩る、大人の昼飲み時間を過ごしてみて。
鉄板焼き リストランテ ポルトファーロ（銀座）／肉質にこだわった特選和牛に舌鼓
銀座駅から徒歩1分の「鉄板焼き リストランテ ポルトファーロ」。大きな吹き抜けの窓から、銀座四丁目の交差点や銀座のシンボル・和光時計台など、銀座の街並を楽しみながら、食事を堪能できる。
おすすめのプランは「【銀座の新緑ランチB】+スパークリングワイン含む2時間フリーフロー」。季節の前菜や旬野菜のサラダから始まり、真鯛とアスパラガスの和風ブイヤベースソースに、黒毛和牛の鉄板焼をトリュフ風味のデミグラソースで味わえる。スパークリングワインをはじめ、白ワインや赤ワインなど、飲み放題メニューが充実しているのも嬉しい。女子会や特別なランチデートに予約してみて。
【銀座の新緑ランチB】+スパークリングワイン含む2時間フリーフロー(1日5組限定)
店舗名：鉄板焼き リストランテ ポルトファーロ
住所：東京都中央区銀座5-7-19 銀座フォリービル8F
提供期間：2026/05/01〜2026/06/30
料金：5,980円（税・サ込）
南風楼（銀座）／大人の会食にふさわしい高級感ある洗練された空間
利便性の高い銀座並木通り沿いに店を構える「南風楼」。アジア料理の礎である中華を軸にオリエンタルなエッセンスを取り入れた新しい中華料理をお届け。素材の魅力を活かしたメニューは、美食家も納得の逸品ばかり。
気軽に楽しめるランチ「芙蓉御膳」は、前菜やおすすめ小皿料理盛り合わせに続き、四川担々麺や牛肉のフォーなどから選べるお料理が登場する充実のコース。飲み放題ドリンクには、ビールやスパークリングワイン、紹興酒などもあり種類豊富！ 彩り豊かな食事を堪能しながら、大人の時間を過ごしたいときにおすすめ。
【ランチ 芙蓉御膳】小皿料理盛り合わせ、選べるお料理など全4皿+1.5時間飲み放題+プレート(土日祝限定)
店舗名：南風楼
住所：東京都中央区銀座5-4-8 カリオカビル3F
提供期間：2026/01/06〜
料金：5,000円（税・サ込）
Italian Style Ginza 2丁目店（銀座）／肩肘張らないリラックス空間はカジュアルデートや女子会にも
銀座一丁目駅から徒歩1分のところにある「Italian Style Ginza 2丁目店」。銀座・有楽町・日比谷エリアといった都内からのアクセスが良好だから、幅広いシーンで使いやすいのも魅力。おしゃれな店内で、素材にこだわったイタリアンをカジュアルに味わえる。
こちらから、記念日や誕生日におすすめのランチプランが登場。前菜3種盛り合わせや、温泉卵とパルミジャーノのオーブン焼き、ラム肉のグリルなど充実の内容。スパークリングワインやビールなど2時間の飲み放題で、リッチなひとときを過ごせること間違いなし。
【定番メニュー】マッシュルームのオーブン焼き・ラム肉のグリル+2時間飲み放題
店舗名：Italian Style Ginza 2丁目店
住所：東京都中央区銀座2丁目3番18号 高孝ビル1階
提供期間：通年
料金：4,500円（税・サ込）
画像：鉄板焼きリストランテポルトファーロ（銀座）
ちょっぴり贅沢な気分を味わうなら、ゆったり銀座で昼飲みを楽しんでみては？ 今回は、洗練された空間で昼飲みが楽しめるおすすめプランをご紹介。和光時計台を望む特別感たっぷりのレストランから、上質な料理とともにくつろげるダイニングまで、銀座ならではの人気店を厳選。
休日のランチタイムを少し贅沢に彩る、大人の昼飲み時間を過ごしてみて。
鉄板焼き リストランテ ポルトファーロ（銀座）／肉質にこだわった特選和牛に舌鼓
銀座駅から徒歩1分の「鉄板焼き リストランテ ポルトファーロ」。大きな吹き抜けの窓から、銀座四丁目の交差点や銀座のシンボル・和光時計台など、銀座の街並を楽しみながら、食事を堪能できる。
おすすめのプランは「【銀座の新緑ランチB】+スパークリングワイン含む2時間フリーフロー」。季節の前菜や旬野菜のサラダから始まり、真鯛とアスパラガスの和風ブイヤベースソースに、黒毛和牛の鉄板焼をトリュフ風味のデミグラソースで味わえる。スパークリングワインをはじめ、白ワインや赤ワインなど、飲み放題メニューが充実しているのも嬉しい。女子会や特別なランチデートに予約してみて。
【銀座の新緑ランチB】+スパークリングワイン含む2時間フリーフロー(1日5組限定)
店舗名：鉄板焼き リストランテ ポルトファーロ
住所：東京都中央区銀座5-7-19 銀座フォリービル8F
提供期間：2026/05/01〜2026/06/30
料金：5,980円（税・サ込）
南風楼（銀座）／大人の会食にふさわしい高級感ある洗練された空間
利便性の高い銀座並木通り沿いに店を構える「南風楼」。アジア料理の礎である中華を軸にオリエンタルなエッセンスを取り入れた新しい中華料理をお届け。素材の魅力を活かしたメニューは、美食家も納得の逸品ばかり。
気軽に楽しめるランチ「芙蓉御膳」は、前菜やおすすめ小皿料理盛り合わせに続き、四川担々麺や牛肉のフォーなどから選べるお料理が登場する充実のコース。飲み放題ドリンクには、ビールやスパークリングワイン、紹興酒などもあり種類豊富！ 彩り豊かな食事を堪能しながら、大人の時間を過ごしたいときにおすすめ。
【ランチ 芙蓉御膳】小皿料理盛り合わせ、選べるお料理など全4皿+1.5時間飲み放題+プレート(土日祝限定)
店舗名：南風楼
住所：東京都中央区銀座5-4-8 カリオカビル3F
提供期間：2026/01/06〜
料金：5,000円（税・サ込）
Italian Style Ginza 2丁目店（銀座）／肩肘張らないリラックス空間はカジュアルデートや女子会にも
銀座一丁目駅から徒歩1分のところにある「Italian Style Ginza 2丁目店」。銀座・有楽町・日比谷エリアといった都内からのアクセスが良好だから、幅広いシーンで使いやすいのも魅力。おしゃれな店内で、素材にこだわったイタリアンをカジュアルに味わえる。
こちらから、記念日や誕生日におすすめのランチプランが登場。前菜3種盛り合わせや、温泉卵とパルミジャーノのオーブン焼き、ラム肉のグリルなど充実の内容。スパークリングワインやビールなど2時間の飲み放題で、リッチなひとときを過ごせること間違いなし。
【定番メニュー】マッシュルームのオーブン焼き・ラム肉のグリル+2時間飲み放題
店舗名：Italian Style Ginza 2丁目店
住所：東京都中央区銀座2丁目3番18号 高孝ビル1階
提供期間：通年
料金：4,500円（税・サ込）