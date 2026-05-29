横浜のテラス席で昼飲み！クラフトビールやスパークリングワインほか、飲み放題付きのランチが楽しめるお店3選
◆横浜のテラス席で昼飲み！クラフトビールやスパークリングワインほか、飲み放題付きのランチが楽しめるお店3選
画像：CHUTNEYAsianEthnicKitchen（横浜）
開放感あふれる横浜のテラス席で楽しむ昼飲みは、大人の休日にぴったりの過ごし方。今回は、横浜エリアを中心に、料理もドリンクも充実した昼飲みにおすすめのお店をご紹介。
休日のおでかけや友人とのランチ会に、海を感じながらゆったりとグラスを傾ける、横浜ならではの特別な時間を過ごしてみて。
CHUTNEY Asian Ethnic Kitchen（横浜）／アジアンビールなど豊富なドリンクが飲み放題
横浜駅から徒歩7分の横浜ベイクオーター5階にある「CHUTNEY Asian Ethnic Kitchen」。開放的な景色を眺めながら、タイやベトナム、マレーシアなど幅広いアジアの美食を堪能できる。
こちらのお店から、ランチエスニックコースが登場。料理は、人気の前菜盛り合わせ、パクチーを添えたメインの鶏もも肉のグリル、ミニガパオライスなど、各国のエスニック料理を楽しめる充実の内容。さらに、チャーンやビンタンといったアジアンビールも飲み放題。お気に入りのドリンク片手に美しい風景を眺めながら、気の合う友人と、こだわりのコースを満喫して。
【昼飲みプラン★ランチエスニックコース 】人気前菜盛合せなど+2時間飲み放題+アニバーサリープレート
店舗名：CHUTNEY Asian Ethnic Kitchen
住所：神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10 横浜ベイクォーター5F
提供期間：通年
料金：5,000円（税・サ込）
800°DEGREES CRAFT BREW STAND（横浜）／厳選した個性豊かなクラフトビールがラインナップ
横浜駅すぐのニュウマン横浜の6階に位置する「800°DEGREES CRAFT BREW STAND」。湘南唯一の蔵元「熊澤酒造」で醸造される湘南ビールをはじめ、神奈川全域から厳選した個性豊かなクラフトビールが楽しめる。
おすすめは、2時間飲み放題＆カスタマイズタコスパーティーのプラン。今年はクラフトビールだけでなく、全国各地の「クラフトサケ」やこだわりの「クラフト〇〇」を集め、ビールに合うシェフ特製料理をお届け。同僚や友人との集まりにもぴったり。華やかな料理とおいしいお酒で、思い思いの贅沢な時間を過してみて。
2時間飲み放題＆カスタマイズタコスパーティー+飲み放題
店舗名：800°DEGREES CRAFT BREW STAND
住所： 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 NEWoMan横浜6階
提供期間：2026/04/24〜2026/10/12
料金：5,800円（税・サ込）
La cocorico 赤レンガ倉庫店（日本大通り）／名物ロティサリーチキンほか手作りイタリアンを堪能
レンガの壁やレトロな照明が横浜らしいおしゃれなムードを醸し出す「La cocorico 赤レンガ倉庫店」。その日に仕入れた新鮮な魚介や、朝摘み野菜を使った手作りイタリアンを堪能できる。
前菜にはじまり、当日の気分で4種類から選べるパスタ、ジューシーな鹿児島県産薩摩ハーブ悠然鶏を黄金色に焼き上げたロティサリーチキンにデザートと、充実した全4皿を楽しめる。さらに、スパークリングワインやビールを含む豊富なドリンクが2時間飲み放題付き。温かみのある空間で、友人や家族、恋人と楽しいひとときを過ごしてみては。
【LUNCH COURCE】+スパークリングも2時間飲み放題+デザートにメッセージ入れ
店舗名：La cocorico 赤レンガ倉庫店
住所：神奈川県横浜市中区新港1丁目-1 横浜赤レンガ倉庫1F
提供期間：2024/12/26〜
料金：4,000円（税・サ込）
画像：CHUTNEYAsianEthnicKitchen（横浜）
開放感あふれる横浜のテラス席で楽しむ昼飲みは、大人の休日にぴったりの過ごし方。今回は、横浜エリアを中心に、料理もドリンクも充実した昼飲みにおすすめのお店をご紹介。
休日のおでかけや友人とのランチ会に、海を感じながらゆったりとグラスを傾ける、横浜ならではの特別な時間を過ごしてみて。
CHUTNEY Asian Ethnic Kitchen（横浜）／アジアンビールなど豊富なドリンクが飲み放題
横浜駅から徒歩7分の横浜ベイクオーター5階にある「CHUTNEY Asian Ethnic Kitchen」。開放的な景色を眺めながら、タイやベトナム、マレーシアなど幅広いアジアの美食を堪能できる。
こちらのお店から、ランチエスニックコースが登場。料理は、人気の前菜盛り合わせ、パクチーを添えたメインの鶏もも肉のグリル、ミニガパオライスなど、各国のエスニック料理を楽しめる充実の内容。さらに、チャーンやビンタンといったアジアンビールも飲み放題。お気に入りのドリンク片手に美しい風景を眺めながら、気の合う友人と、こだわりのコースを満喫して。
【昼飲みプラン★ランチエスニックコース 】人気前菜盛合せなど+2時間飲み放題+アニバーサリープレート
店舗名：CHUTNEY Asian Ethnic Kitchen
住所：神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10 横浜ベイクォーター5F
提供期間：通年
料金：5,000円（税・サ込）
800°DEGREES CRAFT BREW STAND（横浜）／厳選した個性豊かなクラフトビールがラインナップ
横浜駅すぐのニュウマン横浜の6階に位置する「800°DEGREES CRAFT BREW STAND」。湘南唯一の蔵元「熊澤酒造」で醸造される湘南ビールをはじめ、神奈川全域から厳選した個性豊かなクラフトビールが楽しめる。
おすすめは、2時間飲み放題＆カスタマイズタコスパーティーのプラン。今年はクラフトビールだけでなく、全国各地の「クラフトサケ」やこだわりの「クラフト〇〇」を集め、ビールに合うシェフ特製料理をお届け。同僚や友人との集まりにもぴったり。華やかな料理とおいしいお酒で、思い思いの贅沢な時間を過してみて。
2時間飲み放題＆カスタマイズタコスパーティー+飲み放題
店舗名：800°DEGREES CRAFT BREW STAND
住所： 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 NEWoMan横浜6階
提供期間：2026/04/24〜2026/10/12
料金：5,800円（税・サ込）
La cocorico 赤レンガ倉庫店（日本大通り）／名物ロティサリーチキンほか手作りイタリアンを堪能
レンガの壁やレトロな照明が横浜らしいおしゃれなムードを醸し出す「La cocorico 赤レンガ倉庫店」。その日に仕入れた新鮮な魚介や、朝摘み野菜を使った手作りイタリアンを堪能できる。
前菜にはじまり、当日の気分で4種類から選べるパスタ、ジューシーな鹿児島県産薩摩ハーブ悠然鶏を黄金色に焼き上げたロティサリーチキンにデザートと、充実した全4皿を楽しめる。さらに、スパークリングワインやビールを含む豊富なドリンクが2時間飲み放題付き。温かみのある空間で、友人や家族、恋人と楽しいひとときを過ごしてみては。
【LUNCH COURCE】+スパークリングも2時間飲み放題+デザートにメッセージ入れ
店舗名：La cocorico 赤レンガ倉庫店
住所：神奈川県横浜市中区新港1丁目-1 横浜赤レンガ倉庫1F
提供期間：2024/12/26〜
料金：4,000円（税・サ込）