東京｜憧れホテルのおしゃれなメッセージ付きデザート5選。ランチ＆ディナーで想いを表現して伝えよう
◆東京｜憧れホテルのおしゃれなメッセージ付きデザート5選。ランチ＆ディナーで想いを表現して伝えよう
画像：モダン地中海料理Sefino／JWマリオット・ホテル東京
東京都内の高級ホテル内にあるレストランで記念日を過ごすなら、デザートにメッセージをのせて忘れられない体験を演出してみては？ どのレストランでも、定型文ではなく好きな文字を入れられるというのが嬉しい。一度は訪れてみたい名店での食事が、より思い出深いものになること間違いなし。マンダリン オリエンタル 東京や帝国ホテル 東京など、憧れのホテルレストランでの記念日、誕生日を検討しているなら必見！
◆フレンチファインダイニング シグネチャー／マンダリン オリエンタル 東京（三越前）
伝統とモダンが紡ぐ極上フレンチ。お祝いに添える特製ミルフィーユ
三越前駅から直結の「マンダリン オリエンタル 東京」37階に位置するフレンチファインダイニング「シグネチャー」。モダンな店内と高層階からの眺望が織りなす非日常の空間で、パリ出身のシェフによる卓越した技術で磨きあげた極上のフレンチとワインが堪能できる。
おすすめは、旬の味覚と伝統的なフランス料理を楽しめるランチの全4品コース。伝統的なフランス料理の技法やレシピにモダンなエッセンスを取り入れた料理の数々は、どれも逸品揃い。
デザートには、お祝いの言葉など好きな20文字までのメッセージを入れることができる、シグネチャー特製のミルフィーユが登場。とっておきのメッセージを添えて、大切な人と優雅で特別なランチタイムを過ごそう。
【ランチ】メインを選べる季節の4品コース+特製ミルフィーユ&メッセージ入れ
店舗名：フレンチファインダイニング「シグネチャー」／マンダリン オリエンタル 東京
住所：東京都中央区日本橋室町2-1-1 マンダリン オリエンタル 東京 37F
予約可能人数：1人〜4人
料金：15,180円
※税・サ込
◆Les Saisons（レ セゾン）／帝国ホテル 東京（日比谷）
歴史あるホテルのメインダイニングで。新たな感性が光る最上のフレンチでお祝い
帝国ホテル 東京のメインダイニングとして圧倒的な存在感を誇る「レ セゾン」。フランス人デザイナーが手がける洗練された空間で、世界で活躍するティエリー・ヴォワザン氏が生み出す、コンセプトの「クラシカルモダン」が脈々と流れる最上のフランス料理をいただくことができる。
贅の限りを尽くしたランチコースは、前菜、魚料理、肉料理、デザートを楽しめる全4皿の豪華なラインナップ。素材を厳選し、伝統を踏まえながらも新たな感性を取り入れて作り上げる料理は、驚きと発見の連続。さらにうれしいワンドリンク付き。
大切な人との記念日を彩る特典として、お祝いプレートと小さなケーキが登場。プレートには好きな文字を20文字まで入れることができるので、心に響くメッセージを添えて、心地よい空間と最上の料理が生み出す贅沢なひとときを過ごして。
4PLATEランチコース全4皿+ワンドリンク+ケーキ・メッセージプレート（4月1日〜）
店舗名：Les Saisons／帝国ホテル 東京
住所：東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル 東京 本館 中2F
予約可能人数：2人
料金：17,000円
※税・サ込
◆モダン地中海料理 Sefino ／JWマリオット・ホテル東京（高輪ゲートウェイ）
美しい夜景を望む窓際席を確約。異文化が融合するモダン地中海料理ディナー
高輪ゲートウェイ駅に直結する「JWマリオット・ホテル東京」内にある「モダン地中海料理 Sefino」。太陽の光がふり注ぐ地中海の活気をイメージした空間で、世界で脚光を浴びるアグスティン・バルビ氏が手がける、南米とヨーロッパの異文化を融合させた地中海料理を体験できる。
特別な日にぴったりなのは、東京の夜景を眺められる窓側のお席が確約された全7品のバースデーディナー。乾杯のシャンパンから始まり、ここでしか味わえないダブルメインの贅沢なコース料理がテーブルを華やかに彩る。
デザートには、メッセージを添えた特別なバースデープレートが登場。“Happy Birthday”以外のコメントも入れられるので、大切な方への想いを乗せたメッセージプレートとともにロマンティックな夜を満喫してみては。
ダブルメインのコース全7品+乾杯シャンパン+メッセージプレート（窓際確約）
店舗名：モダン地中海料理 Sefino／JWマリオット・ホテル東京
住所：東京都港区高輪2-21-2 JWマリオット・ホテル東京 29F
予約可能人数：2人
料金：30,000円
※税・サ込
◆Kiln & Tonic（キルン アンド トニック）／フェアモント東京（浜松町）
海風が心地よいモダンなブラッスリー。薪窯料理を堪能するプリフィクスランチ
モダンなブラッスリー「Kiln & Tonic」があるのは、爽やかな海風を感じられる「フェアモント東京」。開放感あふれる屋外テラスや心地よい空間で、薪窯を使ってじっくりと焼きあげたおいしい料理を堪能できる。
お楽しみのランチは、旬の食材をふんだんに使用した前菜、メイン、デザートを当日の気分で好きな組み合わせから選べるプリフィクススタイルの全3皿コース。健康志向の方にもうれしい、彩り豊かなお料理がラインナップされている。
デザートタイムには、大切な人との記念日やお祝いにぴったりなアニバーサリープレートが登場。プレートには好きな文字を20文字まで入れることができるので、心のこもったメッセージを添えて、特別な日を素敵に演出してみては。
3皿コースランチ★当日の気分でお好きなものをチョイス+アニバーサリープレート可
店舗名：Kiln & Tonic／フェアモント東京
住所：東京都港区芝浦1-1-1 フェアモント東京 35F
予約可能人数：1人〜8人
料金：7,200円
※税・サ込
◆Restaurant Bellustar（レストラン ベルスター）／BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel（西武新宿）
天空の大人空間で味わうモダンフレンチ。花束とメッセージで彩るサプライズランチ
西武新宿駅から徒歩3分、「東急歌舞伎町タワー」の45階という絶好のロケーションに構える「Restaurant Bellustar」。エレガントでアートな大人空間が広がり、高層階からの景色とともに、フランスの伝統を守りつつ日本各地の厳選された国産食材を使用したモダンフレンチが味わえる。
誕生日や記念日におすすめのランチは、贅沢なウェルカムドリンクの乾杯からスタート。アペリティフ3品に始まり、前菜、魚料理、肉料理と、その土地の風土を感じられる丁寧な仕上がりのコースを堪能した後は、デザートや小菓子まで大満足のボリューム。
デザートタイムには、特別な日をさらに盛り上げる花束とメッセージプレートが登場。プレートには好きな文字を20文字まで入れることができるので、大切な人への日頃の感謝やお祝いの気持ちを素敵なメッセージにして、サプライズを演出して。
誕生日や記念日におすすめ+ウェルカムドリンク+メッセージプレート＆花束
店舗名：Restaurant Bellustar／BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel
住所：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1 東急歌舞伎町タワー 45F
予約可能人数：2人
料金：18,000円
※税・サ込
画像：モダン地中海料理Sefino／JWマリオット・ホテル東京
東京都内の高級ホテル内にあるレストランで記念日を過ごすなら、デザートにメッセージをのせて忘れられない体験を演出してみては？ どのレストランでも、定型文ではなく好きな文字を入れられるというのが嬉しい。一度は訪れてみたい名店での食事が、より思い出深いものになること間違いなし。マンダリン オリエンタル 東京や帝国ホテル 東京など、憧れのホテルレストランでの記念日、誕生日を検討しているなら必見！
伝統とモダンが紡ぐ極上フレンチ。お祝いに添える特製ミルフィーユ
三越前駅から直結の「マンダリン オリエンタル 東京」37階に位置するフレンチファインダイニング「シグネチャー」。モダンな店内と高層階からの眺望が織りなす非日常の空間で、パリ出身のシェフによる卓越した技術で磨きあげた極上のフレンチとワインが堪能できる。
おすすめは、旬の味覚と伝統的なフランス料理を楽しめるランチの全4品コース。伝統的なフランス料理の技法やレシピにモダンなエッセンスを取り入れた料理の数々は、どれも逸品揃い。
デザートには、お祝いの言葉など好きな20文字までのメッセージを入れることができる、シグネチャー特製のミルフィーユが登場。とっておきのメッセージを添えて、大切な人と優雅で特別なランチタイムを過ごそう。
【ランチ】メインを選べる季節の4品コース+特製ミルフィーユ&メッセージ入れ
店舗名：フレンチファインダイニング「シグネチャー」／マンダリン オリエンタル 東京
住所：東京都中央区日本橋室町2-1-1 マンダリン オリエンタル 東京 37F
予約可能人数：1人〜4人
料金：15,180円
※税・サ込
◆Les Saisons（レ セゾン）／帝国ホテル 東京（日比谷）
歴史あるホテルのメインダイニングで。新たな感性が光る最上のフレンチでお祝い
帝国ホテル 東京のメインダイニングとして圧倒的な存在感を誇る「レ セゾン」。フランス人デザイナーが手がける洗練された空間で、世界で活躍するティエリー・ヴォワザン氏が生み出す、コンセプトの「クラシカルモダン」が脈々と流れる最上のフランス料理をいただくことができる。
贅の限りを尽くしたランチコースは、前菜、魚料理、肉料理、デザートを楽しめる全4皿の豪華なラインナップ。素材を厳選し、伝統を踏まえながらも新たな感性を取り入れて作り上げる料理は、驚きと発見の連続。さらにうれしいワンドリンク付き。
大切な人との記念日を彩る特典として、お祝いプレートと小さなケーキが登場。プレートには好きな文字を20文字まで入れることができるので、心に響くメッセージを添えて、心地よい空間と最上の料理が生み出す贅沢なひとときを過ごして。
4PLATEランチコース全4皿+ワンドリンク+ケーキ・メッセージプレート（4月1日〜）
店舗名：Les Saisons／帝国ホテル 東京
住所：東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル 東京 本館 中2F
予約可能人数：2人
料金：17,000円
※税・サ込
◆モダン地中海料理 Sefino ／JWマリオット・ホテル東京（高輪ゲートウェイ）
美しい夜景を望む窓際席を確約。異文化が融合するモダン地中海料理ディナー
高輪ゲートウェイ駅に直結する「JWマリオット・ホテル東京」内にある「モダン地中海料理 Sefino」。太陽の光がふり注ぐ地中海の活気をイメージした空間で、世界で脚光を浴びるアグスティン・バルビ氏が手がける、南米とヨーロッパの異文化を融合させた地中海料理を体験できる。
特別な日にぴったりなのは、東京の夜景を眺められる窓側のお席が確約された全7品のバースデーディナー。乾杯のシャンパンから始まり、ここでしか味わえないダブルメインの贅沢なコース料理がテーブルを華やかに彩る。
デザートには、メッセージを添えた特別なバースデープレートが登場。“Happy Birthday”以外のコメントも入れられるので、大切な方への想いを乗せたメッセージプレートとともにロマンティックな夜を満喫してみては。
ダブルメインのコース全7品+乾杯シャンパン+メッセージプレート（窓際確約）
店舗名：モダン地中海料理 Sefino／JWマリオット・ホテル東京
住所：東京都港区高輪2-21-2 JWマリオット・ホテル東京 29F
予約可能人数：2人
料金：30,000円
※税・サ込
◆Kiln & Tonic（キルン アンド トニック）／フェアモント東京（浜松町）
海風が心地よいモダンなブラッスリー。薪窯料理を堪能するプリフィクスランチ
モダンなブラッスリー「Kiln & Tonic」があるのは、爽やかな海風を感じられる「フェアモント東京」。開放感あふれる屋外テラスや心地よい空間で、薪窯を使ってじっくりと焼きあげたおいしい料理を堪能できる。
お楽しみのランチは、旬の食材をふんだんに使用した前菜、メイン、デザートを当日の気分で好きな組み合わせから選べるプリフィクススタイルの全3皿コース。健康志向の方にもうれしい、彩り豊かなお料理がラインナップされている。
デザートタイムには、大切な人との記念日やお祝いにぴったりなアニバーサリープレートが登場。プレートには好きな文字を20文字まで入れることができるので、心のこもったメッセージを添えて、特別な日を素敵に演出してみては。
3皿コースランチ★当日の気分でお好きなものをチョイス+アニバーサリープレート可
店舗名：Kiln & Tonic／フェアモント東京
住所：東京都港区芝浦1-1-1 フェアモント東京 35F
予約可能人数：1人〜8人
料金：7,200円
※税・サ込
◆Restaurant Bellustar（レストラン ベルスター）／BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel（西武新宿）
天空の大人空間で味わうモダンフレンチ。花束とメッセージで彩るサプライズランチ
西武新宿駅から徒歩3分、「東急歌舞伎町タワー」の45階という絶好のロケーションに構える「Restaurant Bellustar」。エレガントでアートな大人空間が広がり、高層階からの景色とともに、フランスの伝統を守りつつ日本各地の厳選された国産食材を使用したモダンフレンチが味わえる。
誕生日や記念日におすすめのランチは、贅沢なウェルカムドリンクの乾杯からスタート。アペリティフ3品に始まり、前菜、魚料理、肉料理と、その土地の風土を感じられる丁寧な仕上がりのコースを堪能した後は、デザートや小菓子まで大満足のボリューム。
デザートタイムには、特別な日をさらに盛り上げる花束とメッセージプレートが登場。プレートには好きな文字を20文字まで入れることができるので、大切な人への日頃の感謝やお祝いの気持ちを素敵なメッセージにして、サプライズを演出して。
誕生日や記念日におすすめ+ウェルカムドリンク+メッセージプレート＆花束
店舗名：Restaurant Bellustar／BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel
住所：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1 東急歌舞伎町タワー 45F
予約可能人数：2人
料金：18,000円
※税・サ込