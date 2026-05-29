【ポケットモンスター モンコレ ぽこ あ ポケモン コレクション】 8月 発売予定 価格：各715円

Amazonにてフィギュア「ポケットモンスター モンコレ ぽこ あ ポケモン コレクション」の各商品ページが公開されている。価格は各715円。

本商品はNintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」に登場するポケモンたちのフィギュア。タカラトミーが展開する「モンコレ」シリーズの新商品として発売されるもので、約4cmほどのサイズ感でポケモンたちを立体化する。

ラインナップとしては「メタモン (ニンゲンへんしん･キャップ)」や「ピカチュウ (うすいろ)」、「モジャンボ (はかせ)」などが用意される。いずれも8月に発売を予定している。

「メタモン (ニンゲンへんしん･キャップ)」

「ピカチュウ (うすいろ)」

「モジャンボ (はかせ)」

「つくろう! みんなでくらすまち」

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