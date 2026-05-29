疑惑は晴れたのに？キム・スヒョン主演の60億円超大作ドラマ、公開の行方に再注目「変更なし」

俳優のキム・スヒョンが主演を務めるドラマ『ノックオフ』（原題）の公開日程が、依然として確定していない状況だ。

“未成年交際”疑惑の影響で公開が延期された同作だが、キム・スヒョンに対する疑惑が事実上払拭されたなか、今後公開されるのかに再び注目が集まっている。

【キス写真も】捏造されたキム・スヒョンの未成年交際

5月28日、Disney+側は『ノックオフ』の公開について、「現時点で変更された事項はない」と明らかにした。

『ノックオフ』は、1997年のアジア通貨危機によって人生が一変した男性が、世界的な偽ブランド市場の中心人物へと成長していく過程を描く作品だ。キム・スヒョンが主演を務め、約600億ウォン（約60億円）の制作費が投じられた大型プロジェクトとして知られている。

同作は当初、2025年の公開を予定していた。しかし、キム・スヒョンをめぐる私生活に関する騒動が浮上したことで、公開が延期された。

（写真提供＝OSEN）キム・スヒョン

最近では、キム・スヒョンに関する疑惑を拡散し、名誉毀損などの容疑を受けているユーチューブチャンネル「ガロセロ研究所」の運営者、キム・セウィに対して逮捕状が発付されたことで、『ノックオフ』の公開時期にも再び注目が集まっている。

◇キム・スヒョン プロフィール

1988年2月16日生まれ。2011年に放送されたペ・ヨンジュン企画のドラマ『ドリームハイ』（KBS）で一躍人気を集めた。日本でも大ヒットしたドラマ『星から来たあなた』で演技力が高く評価され、アジア各国で不動の人気を誇る。また、主演を務めた2024年の『涙の女王』が世界的なヒットとなり、韓流スターとしての地位を盤石にした。内向的な性格を心配した母親から演劇を勧められたことをきっかけに、俳優を志すようになった。