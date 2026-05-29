元NHK中川安奈アナ、“そっくり”妹との顔出し2ショットが話題「美人姉妹」「どっちが安奈さんかと」
【モデルプレス＝2026/05/29】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが27日、自身のInstagramを更新。妹との2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】32歳元NHKアナ「美人姉妹」そっくり過ぎる妹と密着
中川は、「少し前の妹とのランチ」と綴り、写真を投稿。「最近『姉妹の姉は面長率が高い』という投稿を見かけたんだけど、中川家はまさにそれ！なぜなのか」という中川は、妹と顔を寄せ合いにっこり笑う仲良しショットを披露した。2人は目元や口元がそっくりで、さらに中川は「よく仕草や話し方が似てると言われます笑」と加えた。
この投稿に、「そっくり！」「瓜二つ！」「美人姉妹ですね」「似すぎてて、どっちが安奈さんかと思っちゃいました」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元NHKアナ「美人姉妹」そっくり過ぎる妹と密着
◆中川安奈アナ、妹との顔出し2ショットを公開
中川は、「少し前の妹とのランチ」と綴り、写真を投稿。「最近『姉妹の姉は面長率が高い』という投稿を見かけたんだけど、中川家はまさにそれ！なぜなのか」という中川は、妹と顔を寄せ合いにっこり笑う仲良しショットを披露した。2人は目元や口元がそっくりで、さらに中川は「よく仕草や話し方が似てると言われます笑」と加えた。
◆中川安奈の投稿に反響
この投稿に、「そっくり！」「瓜二つ！」「美人姉妹ですね」「似すぎてて、どっちが安奈さんかと思っちゃいました」とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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