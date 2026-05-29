【就活】大手企業の選考に進み有頂天だった友人。その後、彼のもとに“不採用通知”が届いた【まさか理由】とは...！？

読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。就職活動が本格化するなか、大手企業の選考を順調に突破していた友人。周囲が不安を抱えながら必死に活動する一方で、彼は自信満々な態度で就活の成功をアピールしていました。しかし、その裏で行っていた“ある行動”が、取り返しのつかない結果を招いてしまうのです……。

順調な就活を自慢する友人

大学3年生になり、周囲は就職活動一色になっていました。私も毎日のように面接へ足を運び、将来への不安と闘いながら必死に就活を続けていました。 そんななか、同じクラスの友人は大手企業の選考を次々と突破していると自慢するようになります。 「もう最終面接まで行った」「ここまで来れば内定確定みたいなもの」 そんな言葉を繰り返し、次第に周囲を見下すような態度まで取るようになっていきました。 焦りを感じる就活生たちを横目に、彼の余裕たっぷりな振る舞いは日に日にエスカレート。毎日のように自分の優秀さを語る姿に、私は少しずつ違和感を覚えるようになっていました。

偶然見つけてしまった“裏アカウント”

ある日、息抜きにSNSを見ていた私は、偶然にもその友人らしきアカウントを発見しました。 何気なく覗いてみた瞬間、私は思わず言葉を失います。 そこには、普段の自信満々な姿からは想像もできないような投稿が並んでいたのです。 「この会社、面接官が最悪だった」「落ちた企業レベル低すぎ」「人事って本当に見る目ない」 そんな暴言や悪口が、毎日のように投稿されていました。さらに、就活を軽く見ているような不適切な発言まで書き込まれていたのです。 私は彼の“裏の顔”を知ってしまい、恐怖すら覚えました。 しかし、そのとき、画面の向こう側では、ある人物が静かにその投稿を見つめていたのです――。 順調な就活状況で調子に乗った友人を見ていた“ある人物”とは...！？ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部