『VIVANT』『逃げ恥』などTBS人気ドラマ100作品がPrime Videoで順次配信へ【配信開始日・作品一覧】
動画配信サービス「Prime Video」で6月より、TBSの名作・人気ドラマ100作品が順次配信される。
【画像】映画『国宝』などPrime Videoで6月に配信される主な作品
社会現象を巻き起こした『VIVANT』や『逃げるは恥だが役に立つ』をはじめ、『グランメゾン東京』『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』など、TBSを代表するヒットドラマが勢ぞろいする。
『VIVANT』は、堺雅人、阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司ら豪華キャストの共演でも話題を集めた大型エンターテインメント作品。放送当時は毎週のように考察が盛り上がり、社会現象となった。
一方、『逃げるは恥だが役に立つ』は、新垣結衣と星野源が出演し、“恋ダンス”ブームを巻き起こした大ヒット作。放送から年月が経った今もなお根強い人気を誇る。
また、木村拓哉主演でレストラン再建に挑むシェフを描いた『グランメゾン東京』や、人気シリーズ『花より男子』の続編として注目を集めた『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』なども配信対象となる。
Prime Videoでは6月1日から順次配信を開始。今回の100作品配信を皮切りに、今後もTBSドラマのラインアップを追加していく予定だという。
■6月1日（月）
『愛していると言ってくれ』
『アンナチュラル』
『海に眠るダイヤモンド』
『義母と娘のブルースFINAL 2024年謹賀新年スペシャル』
『黒の女教師』
『西園寺さんは家事をしない』
『さよならマエストロ〜父と私のアパッシオナート〜』
『誰にも言えない』
『逃げるは恥だが役に立つ』
『逃げるは恥だが役に立つ ガンバレ人類! 新春スペシャル!!』
『100万回 言えばよかった』
『御上先生』
■6月8日（月）
『Eye Love You』
『【テオの"心の声"字幕付きSPバージョン】『Eye Love You』』
『きみが心に棲みついた』
『君には届かない。』
『グッドワイフ』
『くるり〜誰が私と恋をした？〜』
『高校教師（真田広之、桜井幸子）』
『スクール☆ウォーズ〜泣き虫先生の7年戦争〜』
『タイガー&ドラゴン』
『凪のお暇』
『名もなき毒』
『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』
『白夜行』
『マイ・セカンド・アオハル』
『マイファミリー』
『まどか26歳、研修医やってます！』
『ライオンの隠れ家』
『私の家政夫ナギサさん』
『私の家政夫ナギサさん 新婚おじキュン!特別編×スペシャルダイジェスト』
■6月10日（水）
『グランメゾン東京』
『スペシャルドラマ『グランメゾン東京』』
■6月15日（月）
『Around40〜注文の多いオンナたち〜』
『S -最後の警官-』
『王様に捧ぐ薬指』
『表参道高校合唱部!』
『オレンジデイズ』
『カンナさーん!』
『監獄のお姫さま』
『危険なビーナス』
『君の花になる』
『恋はつづくよどこまでも』
『最愛』
『新春スペシャルドラマ『スロウトレイン』』
『空飛ぶ広報室』
『トリリオンゲーム』
『９ボーダー』
『VIVANT』
『弁護士のくず』
『ヤンキー君とメガネちゃん』
『リバース』
『流星の絆』
『私 結婚できないんじゃなくて､しないんです』
『わたしを離さないで』
■6月22日（月）
『アルジャーノンに花束を』
『美男ですね』
『石子と羽男−そんなコトで訴えます？−』
『Ｎのために』
『オー!マイ･ボス!恋は別冊で』
『カルテット』
『義母と娘のブルース』
『恋する母たち』
『37.5℃の涙』
『重版出来！』
『ダメな私に恋してください』
『妻、小学生になる。』
『パパとムスメの7日間(2022)』
『プロミス・シンデレラ』
『山田太郎ものがたり』
『ROOKIES』
『恋愛のすゝめ』
『私がヒモを飼うなんて』
『笑うマトリョーシカ』
■6月29日（月）
『アトムの童（こ）』
『あなたのことはそれほど』
『あのクズを殴ってやりたいんだ』
『18／40〜ふたりなら夢も恋も〜』
『桜蘭高校ホスト部』
『華麗なる一族』
『ケイゾク』
『下剋上球児』
『下剋上受験』
『Get Ready!』
『コウノドリ（2015）』
『コウノドリ（2017）』
『この世界の片隅に』
『ごめんね青春！』
『婚姻届に判を捺しただけですが』
『埼玉のホスト』
『獣医ドリトル』
『ナポレオンの村』
『南極大陸』
『ファイトソング』
『フェルマーの料理』
『ブラックペアン』
『ブラックペアン シーズン２』
『Heaven？〜ご苦楽レストラン〜』
『MIU404』
『リコカツ』
【画像】映画『国宝』などPrime Videoで6月に配信される主な作品
社会現象を巻き起こした『VIVANT』や『逃げるは恥だが役に立つ』をはじめ、『グランメゾン東京』『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』など、TBSを代表するヒットドラマが勢ぞろいする。
『VIVANT』は、堺雅人、阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司ら豪華キャストの共演でも話題を集めた大型エンターテインメント作品。放送当時は毎週のように考察が盛り上がり、社会現象となった。
また、木村拓哉主演でレストラン再建に挑むシェフを描いた『グランメゾン東京』や、人気シリーズ『花より男子』の続編として注目を集めた『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』なども配信対象となる。
Prime Videoでは6月1日から順次配信を開始。今回の100作品配信を皮切りに、今後もTBSドラマのラインアップを追加していく予定だという。
■6月1日（月）
『愛していると言ってくれ』
『アンナチュラル』
『海に眠るダイヤモンド』
『義母と娘のブルースFINAL 2024年謹賀新年スペシャル』
『黒の女教師』
『西園寺さんは家事をしない』
『さよならマエストロ〜父と私のアパッシオナート〜』
『誰にも言えない』
『逃げるは恥だが役に立つ』
『逃げるは恥だが役に立つ ガンバレ人類! 新春スペシャル!!』
『100万回 言えばよかった』
『御上先生』
■6月8日（月）
『Eye Love You』
『【テオの"心の声"字幕付きSPバージョン】『Eye Love You』』
『きみが心に棲みついた』
『君には届かない。』
『グッドワイフ』
『くるり〜誰が私と恋をした？〜』
『高校教師（真田広之、桜井幸子）』
『スクール☆ウォーズ〜泣き虫先生の7年戦争〜』
『タイガー&ドラゴン』
『凪のお暇』
『名もなき毒』
『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』
『白夜行』
『マイ・セカンド・アオハル』
『マイファミリー』
『まどか26歳、研修医やってます！』
『ライオンの隠れ家』
『私の家政夫ナギサさん』
『私の家政夫ナギサさん 新婚おじキュン!特別編×スペシャルダイジェスト』
■6月10日（水）
『グランメゾン東京』
『スペシャルドラマ『グランメゾン東京』』
■6月15日（月）
『Around40〜注文の多いオンナたち〜』
『S -最後の警官-』
『王様に捧ぐ薬指』
『表参道高校合唱部!』
『オレンジデイズ』
『カンナさーん!』
『監獄のお姫さま』
『危険なビーナス』
『君の花になる』
『恋はつづくよどこまでも』
『最愛』
『新春スペシャルドラマ『スロウトレイン』』
『空飛ぶ広報室』
『トリリオンゲーム』
『９ボーダー』
『VIVANT』
『弁護士のくず』
『ヤンキー君とメガネちゃん』
『リバース』
『流星の絆』
『私 結婚できないんじゃなくて､しないんです』
『わたしを離さないで』
■6月22日（月）
『アルジャーノンに花束を』
『美男ですね』
『石子と羽男−そんなコトで訴えます？−』
『Ｎのために』
『オー!マイ･ボス!恋は別冊で』
『カルテット』
『義母と娘のブルース』
『恋する母たち』
『37.5℃の涙』
『重版出来！』
『ダメな私に恋してください』
『妻、小学生になる。』
『パパとムスメの7日間(2022)』
『プロミス・シンデレラ』
『山田太郎ものがたり』
『ROOKIES』
『恋愛のすゝめ』
『私がヒモを飼うなんて』
『笑うマトリョーシカ』
■6月29日（月）
『アトムの童（こ）』
『あなたのことはそれほど』
『あのクズを殴ってやりたいんだ』
『18／40〜ふたりなら夢も恋も〜』
『桜蘭高校ホスト部』
『華麗なる一族』
『ケイゾク』
『下剋上球児』
『下剋上受験』
『Get Ready!』
『コウノドリ（2015）』
『コウノドリ（2017）』
『この世界の片隅に』
『ごめんね青春！』
『婚姻届に判を捺しただけですが』
『埼玉のホスト』
『獣医ドリトル』
『ナポレオンの村』
『南極大陸』
『ファイトソング』
『フェルマーの料理』
『ブラックペアン』
『ブラックペアン シーズン２』
『Heaven？〜ご苦楽レストラン〜』
『MIU404』
『リコカツ』