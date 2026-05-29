【漢字間違い探しクイズ】1分以内で挑戦しよう！「栽」の中にある別の漢字は？
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
「栽」という漢字がずらりと並んでいますが、その中にひっそりと別の漢字が1つだけ紛れています。どれも同じように見えてしまいがちですが、よく観察すると必ず違いが見えてくるはず。制限時間は1分間、集中力を発揮して探してみましょう！
ヒント：答えの漢字は左半分にあります。
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▼解説
「栽」と「裁」は上部の形がよく似ていますが、下の部分が異なります。「栽」は下に「木」、「裁」は下に「衣」が入っています。上半分が同じ形のため非常に紛らわしく、下部の違いに気づく観察力が求められる問題でした。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
「栽」という漢字がずらりと並んでいますが、その中にひっそりと別の漢字が1つだけ紛れています。どれも同じように見えてしまいがちですが、よく観察すると必ず違いが見えてくるはず。制限時間は1分間、集中力を発揮して探してみましょう！
問題：「栽」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
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正解：裁正解は上から2つ目、左から1つ目「裁」でした。
▼解説
「栽」と「裁」は上部の形がよく似ていますが、下の部分が異なります。「栽」は下に「木」、「裁」は下に「衣」が入っています。上半分が同じ形のため非常に紛らわしく、下部の違いに気づく観察力が求められる問題でした。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)