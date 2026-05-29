「きぃちゃんの顔が」氷川きよし、愛犬5匹に“埋もれる”幸せショット公開「最高の癒しの時間ですね」
歌手の氷川きよしさんは5月28日、自身のInstagramを更新。幸せいっぱいのプライベートショットを公開しました。
【写真】氷川きよし、愛犬に埋もれる幸せショット
ファンからは「可愛すぎる」「きぃちゃんの顔がぁ〜」「ワァー、幸せですね」「わちゃわちゃな囲まれて幸せいっぱいな時間だね」「埋もれてみたい」「なんて幸せな写真」「最高の癒しの時間ですね」など、温かいコメントが多数寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】氷川きよし、愛犬に埋もれる幸せショット
「埋もれてみたい」氷川さんは犬の絵文字を添えて、2枚の写真を投稿。床に寝転ぶ氷川さんの周りには、茶色や黒など5匹の愛犬たちが集まり、顔をなめたり体に乗ったりと甘える姿が収められています。まるで愛犬たちに“埋もれている”ような、癒やしあふれる光景です。
「スッキリ爽やか〜」たびたび愛犬との日常を公開している氷川さん。24日には「5人まとめてシャンプー&トリートメント」とつづり、4枚の写真と1本の動画を公開しました。動画では、濡れた愛犬たちをドライヤーで乾かす様子も披露。コメントでは「5人まとめては大変ですね！」「お子達はスッキリ爽やか〜」「可愛くてたまらない」などの声が集まりました。愛犬たちとの仲むつまじい日常投稿が今後も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)