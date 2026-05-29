-真天地開闢集団-ジグザグ、10周年記念ライブをもって活動一区切り「解散でも、終幕でもありません」
ロックバンド-真天地開闢集団-ジグザグが28日、公式サイトおよびSNSで10周年以降の活動に関する声明を発表した。同日発表した東阪アリーナ公演『ジグザグ 10周年記念禊』をもって、まとまったライブ活動に一区切りを設けることを明らかにした。
【画像】-真天地開闢集団-ジグザグからの報告全文
バンドは声明で、本格始動10周年の集大成となる東阪アリーナ公演の開催を発表したことに触れ、「応援してくださる皆様のおかげで、東阪アリーナ公演という大きな舞台を実現できますこと、心より感謝申し上げます」とコメント。そのうえで、「-真天地開闢集団-ジグザグはこの公演をもって、まとまった禊（ライブ）活動に一度区切りを設けることといたしました」と報告した。
今後については、「以降はさらなる開闢のため、メンバーそれぞれの個人活動で力を蓄える期間に入ります」と説明。一方で、「これは、バンドとしての歩みを終わらせるものではございません。解散でも、終幕でもありません」と強調した。
再会の時期は未定としながらも、「それぞれが得たものが再び交わるとき、-真天地開闢集団-ジグザグとして、さらに大きな姿を皆様にお届けできると、メンバー・スタッフ一同強く信じております」とつづった。
また、各メンバーの活動については準備が整い次第、あらためて発表するとしている。
-真天地開闢集団-ジグザグは同日、本格始動10周年を記念した東阪アリーナ公演『ジグザグ 10周年記念禊』の開催を発表。11月23日に東京・TOYOTA ARENA TOKYO、12月13日に大阪・大阪城ホールで開催される。6月からスタートする全国ツアー『47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜』、10月開催の台湾公演に続く、10周年イヤーの集大成となる公演として実施される。
【画像】-真天地開闢集団-ジグザグからの報告全文
バンドは声明で、本格始動10周年の集大成となる東阪アリーナ公演の開催を発表したことに触れ、「応援してくださる皆様のおかげで、東阪アリーナ公演という大きな舞台を実現できますこと、心より感謝申し上げます」とコメント。そのうえで、「-真天地開闢集団-ジグザグはこの公演をもって、まとまった禊（ライブ）活動に一度区切りを設けることといたしました」と報告した。
再会の時期は未定としながらも、「それぞれが得たものが再び交わるとき、-真天地開闢集団-ジグザグとして、さらに大きな姿を皆様にお届けできると、メンバー・スタッフ一同強く信じております」とつづった。
また、各メンバーの活動については準備が整い次第、あらためて発表するとしている。
-真天地開闢集団-ジグザグは同日、本格始動10周年を記念した東阪アリーナ公演『ジグザグ 10周年記念禊』の開催を発表。11月23日に東京・TOYOTA ARENA TOKYO、12月13日に大阪・大阪城ホールで開催される。6月からスタートする全国ツアー『47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜』、10月開催の台湾公演に続く、10周年イヤーの集大成となる公演として実施される。