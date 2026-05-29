2021年12月に「モーニング娘。」を卒業した佐藤優樹が28日、公式サイトを通じ、過敏性腸症候群が再発したことを報告。31日に予定されていた公演を欠席すると発表した。

佐藤は24日にも大阪で予定されていた「M-line Special 2026 〜LOVELY〜」公演を体調不良により欠席。ファンから心配する声が集まっていた。

この日、公式サイトを通じ「佐藤優樹ですが、先週末より腹痛の症状があり、改めて病院で診断を行ったところ、以前にも発症した過敏性腸症候群が再発したとの診断を受けました」と病名を公表。「腹痛に加え、発熱もあるため、医師とも相談した結果、今週末に開催を予定している下記の公演を欠席とさせていただきます。5月31日(日)新宿ReNY(東京)開演：15:00 / 17:45」と報告した。

「尚、このコンサートに関しての払い戻しはございませんので、あらかじめご了承ください」と呼びかけ、「ファンの皆様には、ご心配とご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解、ご了承いただきますよう宜しくお願い申し上げます」と理解を求めた。