◆米大リーグ パイレーツ２―７カブス（２８日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

カブスの鈴木誠也外野手（３１）が、敵地のパイレーツ戦に「６番・右翼」で先発出場。昨年のサイ・ヤング賞右腕スキーンズから４回に先制タイムリーを放つなど５打数２安打２打点の活躍で勝利に貢献した。

４回２死一、二塁。第１打席、空振り三振に仕留められたスキーンズのスイーパーをたたいた。内角高めの投球を左前にしぶとく落とす先制タイムリー。６回には２点目を失ったスキーンズ降板直後の１死一、三塁で遊ゴロに全力で一塁を駆け抜け、併殺崩れで２打点目。８回には左前安打を放ち、１８日ブルワーズ戦以来のマルチ安打も記録した。最終回の５打席目は三振に倒れ、打率は２割３分９厘となった。

鈴木は現地２７日のパイレーツ戦で２５打席ぶりの安打を放ったものの、「とりあえず振っていったけれど、自分のスイングが全くできていないので良くない」。他の４打席凡退もあって「これでは次につながっていかない」と笑顔はなかった。

チームは８回にハップが１２号２ランが勝利を決定づけ１０連敗から２連勝。誠也も２試合連続安打と打撃も復活気配になってきただけにチームも連勝街道を続けたい。