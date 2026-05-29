食材2つでご飯が進む！『ひき肉とじゃがい目のこしょう炒め』財布に優しい節約神レシピ
ひき肉×じゃがいも、この組み合わせ間違いない。ボリュームたっぷりなのに、お財布にやさしい節約おかずです。
味つけはシンプルに塩ベース。にんにくの風味と粗びき黒こしょうの香りで、ご飯が止まりません！
『合いびき肉とじゃがいものこしょう炒め』のレシピ
材料（2〜3人分）
合いびき肉……200g
じゃがいも……2個（約300g）
にんにく……1かけ
オリーブオイル……小さじ2
酒……大さじ1
塩……小さじ1/2
しょうゆ……小さじ1/2
粗びき黒こしょう……ふたつまみ
作り方
（1）じゃがいもは皮をむき、幅5mmに切る。切ったものを少しずつずらして重ね、端から幅5mmに切ってさっと水にさらし、ペーパータオルで水けを拭く。にんにくは粗いみじん切りにする。
（2）フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れて弱火で炒め、香りが立ったらじゃがいもを加えてさっと炒める。油が回ったら水大さじ3を回し入れ、ふたをして3分蒸し焼きにする。じゃがいもが透き通ってきたら端に寄せ、あいたところにひき肉を加えて強めの中火で2分炒める。酒、塩、しょうゆを加えて炒め、器に盛って粗びき黒こしょうをふる。
おいしく作るコツ
じゃがいもは炒めたあと、少量の水を加えて蒸し焼きにすることで、ほくほくの食感に仕上がります。
ひき肉とじゃがいもがあれば作れる、頼れるおかず。材料少なめで作れるので、忙しい日にもおすすめですよ♪
教えてくれたのは…
堤 人美ツツミ ヒトミ
料理家
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出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。
（『オレンジページ』2026年5月17日号より）