食材2つでご飯が進む！『ひき肉とじゃがい目のこしょう炒め』財布に優しい節約神レシピ

ひき肉×じゃがいも、この組み合わせ間違いない。ボリュームたっぷりなのに、お財布にやさしい節約おかずです。

味つけはシンプルに塩ベース。にんにくの風味と粗びき黒こしょうの香りで、ご飯が止まりません！

『合いびき肉とじゃがいものこしょう炒め』のレシピ

材料（2〜3人分）

合いびき肉……200g

じゃがいも……2個（約300g）

にんにく……1かけ

オリーブオイル……小さじ2

酒……大さじ1

塩……小さじ1/2

しょうゆ……小さじ1/2

粗びき黒こしょう……ふたつまみ

作り方

（1）じゃがいもは皮をむき、幅5mmに切る。切ったものを少しずつずらして重ね、端から幅5mmに切ってさっと水にさらし、ペーパータオルで水けを拭く。にんにくは粗いみじん切りにする。

（2）フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れて弱火で炒め、香りが立ったらじゃがいもを加えてさっと炒める。油が回ったら水大さじ3を回し入れ、ふたをして3分蒸し焼きにする。じゃがいもが透き通ってきたら端に寄せ、あいたところにひき肉を加えて強めの中火で2分炒める。酒、塩、しょうゆを加えて炒め、器に盛って粗びき黒こしょうをふる。

おいしく作るコツ

じゃがいもは炒めたあと、少量の水を加えて蒸し焼きにすることで、ほくほくの食感に仕上がります。

ひき肉とじゃがいもがあれば作れる、頼れるおかず。材料少なめで作れるので、忙しい日にもおすすめですよ♪

堤 人美ツツミ ヒトミ 料理家 出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）