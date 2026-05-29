気になる包茎の種類と性器の洗い方【12歳までに知っておきたい男の子のためのおうちでできる性教育】

気になる包茎と、性器の洗い方

「ホウケイ」や「カセイ」など、言葉だけは聞いたことがある人もいるかもしれません。

性器の先(亀頭)が皮(包皮)でおおわれている状態を「包茎」といいます。包茎は「仮性包茎」「真性包茎」「カントン包茎」という3種類に大きく分けられ、思春期まではほとんどの人が包茎です。

多くの日本人は、欧米など外国の人々とは違う性器についての認識をもっています。日本で「仮性包茎」と呼ばれる状態は、出生時に割礼(宗教上の理由で、小さいときに包皮を切除すること)を行う地域や国では、「ナチュラル」の状態をイメージする人が多い傾向にあります。日本では常に亀頭がむけている状態を「普通」と思う人が多い傾向にあります。ですが、欧米の人々などは「割礼した性器」と認識する傾向にあります。

仮性包茎は、健康や性交の面でも何の問題もありませんので、心配する必要はありません。

包茎の種類

性器の洗い方

また、包皮の中は汚れがたまりやすいので、お風呂では石けんなどを泡立ててやさしく洗い、清潔に保ちましょう。

大事なのは、「包皮をむけるところまでむいて洗う」ということ。真性包茎でも毎日むくことで、自然にむけるようになることもあります。そして、「洗い終わったら皮を戻す」。そのままにしてしまうと、包皮がペニスをしめつけるカントン包茎になるおそれがあります。

性器のにおいが気になったり、かゆい、痛いなどの気になる症状があるときは、自己判断せずに、病院に相談をしてみましょう。性器関係の場合は、泌尿器科がおすすめです。ちょっと気になる程度のときは、小児科などのかかりつけ医にまず聞いてみるというのもよいでしょう。

ONE POINT

【出典】『12歳までに知っておきたい男の子のためのおうちでできる性教育』著： 高橋幸子