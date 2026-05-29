各社の推計によると、世界の石油在庫は７６億バレル付近まで減少している。タンク底油やパイプライン充填油、製油所の常備在庫、海上輸送中在庫などを除くと、実際に追加供給可能な在庫は７０億バレルを上回る部分とみられており、７０億バレルを下回るとエネルギーシステムの崩壊リスクが高まるという。米オクラホマ州クッシングの「タンクボトム」と意味合いは近い。ホルムズ海峡が解放されず、あと６億バレル（７６億バレルの８％相当）取り崩されると石油ショックが始まる可能性がある。



今週の米エネルギー情報局（ＥＩＡ）の週報で、戦略石油備蓄（ＳＰＲ）を含む原油と石油製品在庫の合計は１５億８４０３万２０００バレルまで減少した。この８％相当は約１億２７００万バレルである。２２日終了週の米石油在庫の減少幅が１７３７万６０００バレルだったことからすると、このペースで取り崩しが続くなら、７月始めにはこの８％相当を使い切る見通し。



MINKABU PRESS

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