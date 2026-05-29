ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】総理官邸危機管理センターに「情報連絡室」設置 出水期の大… 【速報】総理官邸危機管理センターに「情報連絡室」設置 出水期の大雨対応 梅雨の集中豪雨や台風などで洪水発生に備え 【速報】総理官邸危機管理センターに「情報連絡室」設置 出水期の大雨対応 梅雨の集中豪雨や台風などで洪水発生に備え 2026年5月29日 10時30分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 政府は、梅雨の集中豪雨や台風などで洪水が起きやすい出水期の大雨に対応するため、総理官邸の危機管理センターに「情報連絡室」を設置しました。※出水期：一般に6月〜10月頃 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 関連情報（BiZ PAGE＋） 上田, 墓, 生花, デイサービス, 介護, 明大前, 明治大学, 葬祭, 思いやり, マンション