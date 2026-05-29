太平洋を駆け抜けるセーラーたちには“ある任務”があった！嵐の海と闘い…洋上の風は時速70キロにも

世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。

5月23日（土）の放送では、愛知県蒲郡のラグナマリーナが特集された。

【映像】嵐の海と闘いながら太平洋を駆け抜けるセーラーたちの“ある任務”

5月8日（金）に開催された、日本の外洋レース。出発地のラグナマリーナには、あの人の姿も。

そう、スキッパーの白石康次郎さん。

目的を聞くと、「いいセーラーが頭角を現して、世界に打って出られる仕組みを作りたい」と話す。

今回のナビゲーターは、海外の外洋レース出場を目指す守屋有紗さん。

守屋さんは「セーリングがあったから、楽しく夢に向かって生きていける」と語る。

蒲郡を出発し、利島経由で横浜をめざす、およそ190マイル。

この日は、夜に向け天候が悪化。洋上を吹く風は、時速70キロにも。

「これから風がさらに上がる予報」と守屋さん。

嵐の海と闘いながら太平洋を駆け抜けたセーラーたちには、実は“ある任務”が。

海水を採取し、マイクロプラスチックの拡散調査に一役買うのだ。

任務もこなし、レースは無事フィニッシュ。

守屋さんは「今回学んだことを次に生かして、いいセーラーになれるように精進したい」と意気込む。

若い力を、世界へ。