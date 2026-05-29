２９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円２９銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭弱のドル安・円高で推移している。



２８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円２４銭前後と前日に比べ３０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。米国とイランが停戦延長で合意したと報じられ、両国の協議が進展するとの観測から１５９円１２銭まで軟化する場面があった。



ただ、イランの国営テレビが２９日未明に「米国の航空機が破壊された」と伝えるなど交渉の先行きは予断を許さず、この日の東京市場のドル円相場は下げ渋る展開。きょうは実質ゴトー日（５のつく日と１０のつく日）で国内輸入企業など実需筋のドル買い需要が意識されやすいこともあり、午前９時００分すぎには一時１５９円３１銭をつけた。なお、総務省が朝方発表した５月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、変動の大きい生鮮食品を除く総合の上昇率が前年同月比１．３％と伸び率は６カ月連続で縮小したが、いまのところ相場の反応は限定的となっている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６４９ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８５円５５銭前後と同４０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS