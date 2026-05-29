シーユーシー<9158.T>が３日ぶりに反発している。２８日の取引終了後に、愛知県で医療機関支援事業や企業主導型保育園、訪問看護ステーション運営などを行うライブラ（愛知県清須市）の全株式を２８日付で取得したと発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。



今回の子会社化により、支援先医療機関（訪問診療クリニック）３拠点が増加するほか、訪問看護ステーション１拠点がグループに加わることになり、愛知県内における新規エリアの開拓推進や、同地域におけるドミナント展開の強化につながると期待する。取得価額は非開示。なお、同件による業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS