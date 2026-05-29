「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午前１０時現在で、ＡｐｐＢａｎｋ<6177.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



２９日の東京市場でアップバンクは小動きで、前日に年初来安値８８円をつけたあとの戻りは鈍い状況。１４日に発表した２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算が引き続きネガティブ視されているようだ。



第１四半期の売上高は３億８４００万円（２５年１２月期第３四半期から連結決算に移行したため前年同期との比較なし）、営業損益は７１００万円の赤字で着地。メディア事業は堅調だった半面、ＩＰ＆コマース事業は各サッカークラブが予算を抑えて運営している影響でＩＰグッズ販売が振るわなかった。なお、通期業績予想については非開示としている。



出所：MINKABU PRESS