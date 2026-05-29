川崎Fが肖像や意匠、商標などの無断使用に関して注意喚起…生成AIを使った改変も確認「各種法令に抵触する可能性」
川崎フロンターレは29日、クラブが管理する肖像や意匠、商標などの無断使用に関する注意喚起を行った。
クラブが管理するのは「練習試合・練習風景・地域イベント・試合に付随するイベント風景・インタビュー風景における選手、監督、コーチ等の肖像」、「クラブのロゴ・エンブレム・フラッグ・マスコット」、「選手、監督、コーチ等の似顔絵・アニメ・名前・音声・サイン・ユニフォームなど」。これらについて「自己の私的使用目的を除き、川崎フロンターレの許可なく使用することは禁止」している。
だが、クラブは私的使用の範囲にとどまらないと思われる事案がSNS上などで発生していると指摘。また、「クラブ公式サイト・SNS、各報道機関のニュースサイト・SNS等に掲載・投稿されている写真・動画の無断転載も確認されております」と報告した。
加えて画像生成AIを使用するなどした無断使用や改変も確認しているといい、「これらのコンテンツの無断使用・改変等は、選手・スタッフの肖像権、リーグ・クラブ等の商標権、著作権の侵害等、各種法令に抵触する可能性があります」と伝えた。
さらに「クラブからの公式発信と欺罔させるおそれのある内容の投稿も見受けられ、これらの投稿は偽計業務妨害罪(刑法)や業務妨害罪(軽犯罪法)に問われる可能性もあります」と川崎F。SNS上などへの投稿時には法令を遵守するように求めている。
クラブが管理するのは「練習試合・練習風景・地域イベント・試合に付随するイベント風景・インタビュー風景における選手、監督、コーチ等の肖像」、「クラブのロゴ・エンブレム・フラッグ・マスコット」、「選手、監督、コーチ等の似顔絵・アニメ・名前・音声・サイン・ユニフォームなど」。これらについて「自己の私的使用目的を除き、川崎フロンターレの許可なく使用することは禁止」している。
加えて画像生成AIを使用するなどした無断使用や改変も確認しているといい、「これらのコンテンツの無断使用・改変等は、選手・スタッフの肖像権、リーグ・クラブ等の商標権、著作権の侵害等、各種法令に抵触する可能性があります」と伝えた。
さらに「クラブからの公式発信と欺罔させるおそれのある内容の投稿も見受けられ、これらの投稿は偽計業務妨害罪(刑法)や業務妨害罪(軽犯罪法)に問われる可能性もあります」と川崎F。SNS上などへの投稿時には法令を遵守するように求めている。