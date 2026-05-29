2026年5月29日（金） MLB オリオールズ vs ブルージェイズ 試合結果
開催：2026.5.29
会場：オリオールパーク
結果：[オリオールズ] 1 - 2 [ブルージェイズ]
MLBの試合が29日に行われ、オリオールパークでオリオールズとブルージェイズが対戦した。
オリオールズの先発投手はクリス・バジット、対するブルージェイズの先発投手はパトリック・コービンで試合は開始した。
3回表、8番 アンドレス・ヒメネス 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでブルージェイズ得点 BAL 0-1 TOR
4回裏、5番 コビー・メヨ 3球目を打ってセンターへのホームランでオリオールズ得点 BAL 1-1 TOR
8回表、6番 ヨエンドリク・ピナンゴ カウント3-1から押し出しの四球でブルージェイズ得点 BAL 1-2 TOR
試合は1対2でブルージェイズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブルージェイズのジェフ・ホフマンで、ここまで4勝3敗5S。負け投手はオリオールズのアンソニー・ヌニェスで、ここまで2勝2敗3S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、2勝1敗8Sとなっている。
なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.215となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-29 10:24:08 更新