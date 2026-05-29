開催：2026.5.29

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 1 - 2 [ブルージェイズ]

MLBの試合が29日に行われ、オリオールパークでオリオールズとブルージェイズが対戦した。

オリオールズの先発投手はクリス・バジット、対するブルージェイズの先発投手はパトリック・コービンで試合は開始した。

3回表、8番 アンドレス・ヒメネス 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでブルージェイズ得点 BAL 0-1 TOR

4回裏、5番 コビー・メヨ 3球目を打ってセンターへのホームランでオリオールズ得点 BAL 1-1 TOR

8回表、6番 ヨエンドリク・ピナンゴ カウント3-1から押し出しの四球でブルージェイズ得点 BAL 1-2 TOR

試合は1対2でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのジェフ・ホフマンで、ここまで4勝3敗5S。負け投手はオリオールズのアンソニー・ヌニェスで、ここまで2勝2敗3S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、2勝1敗8Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.215となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-29 10:24:08 更新