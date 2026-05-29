【ニューヨーク＝木瀬武】ＡＩ（人工知能）モデル「クロード・ミュトス」の開発を手がける米新興企業アンソロピックは２８日、企業評価額が９６５０億ドル（約１５０兆円）に達したと発表した。

２月時点の３８００億ドルから２・５倍に急増し、ライバルとなる米オープンＡＩの８５２０億ドル（３月時点）を初めて上回った。米メディアによると、未上場のＡＩ新興企業では世界最高の評価額となった。

企業評価額は、出資を募る際に既存の出資者らが算出しており、新たに米投資会社やアマゾン・ドット・コムなどから計６５０億ドルの資金を調達したことに伴い引き上げられた。金融や製薬など法人向けを中心に売上高を伸ばし、将来の成長期待が評価額にも反映された形だ。

アンソロピックはプログラミングのコード生成や専門文書を読み解く性能に優れている。直近の月間売上高から計算した年換算の売上高は４７０億ドルで、昨年末の９０億ドルから５倍超に増えた。稼ぐ力でもオープンＡＩを上回ったとされる。

アンソロピックはオープンＡＩの研究者だったダリオ・アモデイ氏（現最高経営責任者）らが２０２１年に設立した。年内の新規株式公開（ＩＰＯ）を検討しており、同じくＩＰＯを目指すオープンＡＩや宇宙企業スペースＸに匹敵する史上最大規模の上場になると見込まれている。