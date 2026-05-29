「オリオールズ１−２ブルージェイズ」（２８日、ボルチモア）

ブルージェイズのシュナイダー監督が珍しい形で“間”を取ってピンチを切り抜け、勝利へ導いた。

１−１で迎えた七回。３番手のホフマンが２死から安打と盗塁で得点圏に走者を背負った。さらにアレクサンダーに対してフルカウントにしてしまう。

ブルペンで救援左腕が準備を始めており、ピンチが拡大すると投手交代も想定される状況となっていた。しかし、ホフマンが７球目を投じる前に、シュナイダー監督がベンチを出た。実況が「ここで、ですか？」と投手交代を想定したようだったが、シュナイダー監督は一塁・ゲレロＪｒがファーストミットの交換を要求。自らゲレロからミットを受け取ると、ベンチへ戻る。

実況は「これで合法的に間を取ることができましたね。監督が自ら出ていって交換しましたね」と驚く。すると、ホフマンが外角低めへスライダーを投げきって空振り三振を奪った。

すると、八回には押し出し死球で勝ち越し。これが決勝点となって勝利した。

岡本和真は「５番・三塁」で先発し、４打席目まで３打数無安打１死球。２試合連続本塁打はならなかった。