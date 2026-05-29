LOCOK陸上競技クラブ初代監督に岡田久美子氏が就任

競歩日本代表として、3大会（リオデジャネイロ、東京、パリ）連続で五輪に出場し、2025年11月に現役引退を発表した岡田久美子氏が、今年4月に株式会社LOCOKが立ち上げた陸上競技クラブの初代監督に就任した。LOCOK陸上クラブの石井大裕GMと、スポーツのジェンダー史に詳しい中京大学の來田享子教授に、日本における女性指導者の現状や、変革に向けた取り組みなどについて聞いた。（取材・文＝長島 恭子）

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「女性アスリートを女性がコーチするという一つの新しい挑戦。この挑戦をきっかけに、競歩界をさらに盛り上げていけるよう精進したい。指導に関しては一からのスタートとなるが、これまでの経験を生かしながら新たに勉強したことをプラスして、少しずつ成長していきたい」

今年4月、幼児教育を軸に事業を展開する株式会社LOCOKは、陸上競技クラブの発足を発表。初代監督に就任したのは、五輪3大会に出場し、長く日本女子競歩を牽引してきたレジェンド・岡田久美子氏だ。

同クラブには9月のアジア競技大会（愛知・名古屋）への出場が内定している、競歩女子日本代表の梅野倖子が所属。岡田監督との二人三脚で、まずは同大会のマラソン競歩でメダル獲得を目指す。

岡田監督の就任は、スポーツ界において極めて少ない「女性エリートコーチ」の誕生という点で注目を集める。女性エリートコーチとは、自らがロールモデルとなり得る高い競技レベルで指導を行う女性コーチを指す。

LOCOK陸上クラブの石井大裕GMは、岡田監督の起用について「梅野選手の強化が大前提ではあるが、加えて、女性アスリートのライフステージとセカンドキャリアの開拓者としても期待している」と語る。

同社は岡田監督と期限付き契約ではなく、正社員として契約を交わした。その背景には、岡田監督とともに長期的かつ包括的なチーム作りを行っていく方針がある。

「岡田監督には陸上部の監督という枠にとどまらず、次世代育成や啓発活動、弊社指導者の女性活躍など、様々な業務にも携わっていただく。競技成績のみで評価するのではなく、LOCOKというチームのカルチャーを共に創り上げていきたいと考えています」（石井GM）

スポーツ界では女性選手と同様、女性エリートコーチがキャリアを形成するうえでも「ライフステージの変化」は大きな障壁となってきた。LOCOKは岡田監督と契約を結ぶにあたり、結婚や出産、子育てに対する考え方についても幾度も話し合いを重ねたという。

「岡田監督自身が、指導者として、また一人の女性として充実した人生を歩む姿を見せることは、所属選手や次世代の女性アスリートたち、さらには母体となる企業の女性社員のロールモデルにもなる。そのための環境づくりや発信活動は、社を挙げて全面的にバックアップしていきます」（石井GM）

石井GMが海外で見た、女性指導者が活躍する姿

例えば海外遠征や合宿への帯同に関しても、岡田監督が妊娠中や子育ての時期であれば、体調や状況を最優先に鑑み、組織全体で柔軟にカバーし合えるサポート体制を構築。具体的には、チーム帯同のローテーション化やリモートでの指導連携などを予定しているという。

「LOCOKは幼児教育を軸とする会社です。『子育て』と『指導者としての仕事』の両立を組織としてバックアップできなくては、何のための教育事業会社かという強い自負があります」（石井GM）

岡田監督の起用と全面的なサポート体制には、石井GMの前職での経験も反映されている。石井GMは以前、テレビ局のアナウンサーとして世界のスポーツシーンを取材。プロテニスプレーヤーのアンディ・マレーを世界トップに育て上げた母ジュディ・マレー氏、妊娠・出産を経て復帰したMLB初の女性フルタイムコーチらを取材する中で、「女性指導者がライフステージの変化でキャリアを諦めず、継続できる環境がいかにスポーツ界全体を豊かにするかを痛感した」という。

しかし、女性エリートコーチの数は、世界的に見ても伸び悩んでいる。

IOC（国際オリンピック委員会）の発表によると、夏季五輪における女性コーチの割合は、2016年リオ大会の10％から、2021年東京大会で13%に上昇。IOCはこれを受け、東京大会後の4年間で女性コーチの数を増やす戦略を打ち出したものの、続くパリ大会も同数値にとどまり、目標達成には至らなかった。

オリンピック・ムーブメント史やスポーツのジェンダー史に詳しい中京大学の來田享子教授は、次のように指摘する。

「ジェンダー平等政策を進めるIOCはこれまで、一方の性別の選手だけで代表団を構成しないよう各国に通達を出したり、ミックス競技を増やしたりとアファーマティブアクション（積極的格差是正措置）を採用。その結果、夏季五輪に出場する選手の参加枠はパリ大会で、史上初めて男女同数になりました。

ところが、コーチに関してはそのような強制的な措置が取りにくく、東京大会と同等の割合に留まったと考えられます。ジェンダー平等指数が高い国は比較的女性コーチの比率も高い傾向にありますが、それでもオーストラリアやカナダで18%程度。世界的に見ても決して高いとは言えないのが現状です」

比較的、女性監督が多いのは女子サッカー界だ。23年女子W杯では32代表中、女性監督は12人。また、イングランドの女子サッカーリーグ（WSL）でも、12クラブ中5人（25 -26シーズン）と女性監督の割合は40％を占める。

一方で、アメリカのNWSLでは16 クラブ中4人、スペインのリーガFでは16クラブ中2人、日本のWEリーグは12チーム中2名（25/26シーズン終了時点）とやはり国によって差が大きい。

また、女性コーチは指導レベルが上がるほど割合が下がる傾向もある。「例えば陸上界では女性のコーチが占める割合は、2024U-20世界陸上で20％、2023世界陸上では約11%程度という報告があり、ワールドアスレティックスもこれを問題視しています」（來田教授）

日本で女性エリートコーチが増えない2つの要因

日本の女性エリートコーチといえば、柔道女子日本代表初の女性監督として、塚田真希氏が就任したことも記憶に新しい。しかし、JSPO（日本スポーツ協会）の登録コーチの数を見ても、国内のトップリーグや大会レベルのチーム、選手を指導する女性資格保有者は全体の18％。国際大会レベルになるとわずか8％にまで落ち込む。

來田教授によると、女性のリーダーシップ育成が遅れている要因についての認識に、男女間で明確なズレがあることを明らかにした研究もある。女性側が「自分たちが（競技団体等の）意思決定に関わっていないから」と構造的な問題を指摘するのに対し、男性側は「女性の意思決定力が弱いから」「女子のリーダーシップが育成されていないから」といった、女性個人の資質の問題とする回答が多く見られたのだ。

日本でも女性エリートコーチが増えない要因として、「競技団体等の意思決定構造の問題」と「根強い伝統的ジェンダー規範」が考えられている。

「つまり、ジェンダー平等の政策を策定する段階から、『なぜ女性コーチが増えないのか』という課題に対する認識がズレている。日本のスポーツ界も不平等を解消するために様々な政策を行ってきましたが、効果が出ない理由はそこにあると考えられます。

例えば、これまでの女性エリートコーチの育成は『候補者を選んで育てていく』というロードマップ型が主流です。しかし、それでは根本的な問題解決にはなりません。女性に焦点を当てたプログラムだけでなく、これを『女性だけの問題』と矮小化してしまう組織の構造や、風土そのものを変革する施策が必要です」（來田教授）

もちろん、長年「当たり前」とされてきたジェンダー規範が変わるには、どうしても時間がかかる。それだけに、今回のLOCOKのように、プロクラブや企業チームが積極的に女性監督・コーチを起用し、包括的に育成していく動きは、停滞する現状を打破する一手になるのではないか。

「クラブの経営母体やスポンサー企業が問題の根幹をどこまで理解し、そこに財源を投資しようとしているか。本当の意味でジェンダー平等が進むかどうかは、そこにかかっています。チームによっては、まずは注目を集めるという戦略的側面から女性監督を立てるケースもあるでしょう。だとしても、社会を変える大きな一つのきっかけにはなります」（來田教授）

女性エリートコーチが増えることは、次世代のロールモデルを生み出し、女性アスリートの心身に対する医科学的なアプローチを前進させるだけではない。「女性は男性アスリートを指導できない」というアンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）を打破することにもつながっていく。

「選手がエリート化するほど『女性には指導できない』と見なされるイメージを払拭できれば、女性だけでなく、指導者の多様性が増す入り口にもなります。まずは、女性指導者が女子チームの競技成績をしっかりと上げる。そして周囲から『彼女の指導哲学はどこでも適用できる』と正当に評価されれば、いずれトップクラスの男子選手を指導する女性も出てくるでしょう。本当の意味でエリートコーチの男女平等を達成するには、このプロセスを地道にたどるしかありません」と來田教授は指摘した。

「今はまだ、女子選手を教える女性の指導者すら少ない状況です。いつか、世界に通用する競歩の女子選手を育てたい」

就任に際し、そう決意を口にした岡田監督。誕生したばかりのクラブチームと彼女が共に踏み出すこの小さな一歩も、日本スポーツ界の景色を塗り替える、変革の足音の一つになるはずだ。



（長島 恭子 / Kyoko Nagashima）



長島 恭子

編集・ライター。サッカー専門誌を経てフリーランスに。人物インタビュー、ヘルスケア、ダイエット、トレーニングの分野を軸に、雑誌、書籍等で編集・執筆を行う。担当書籍に『すごい股関節』『世界一伸びるストレッチ』（中野ジェームズ修一著）など。