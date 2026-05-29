◆第１４０回目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）

伝統の長距離重賞である目黒記念の枠順が５月２９日、確定した。

前走の大阪―ハンブルグＣでオープン初勝利を挙げて、勢いの乗って重賞初制覇を目指すウィクトルウェルス（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父リアルスティール）は、４枠６番に決定した。

１０年の３冠牝馬アパパネを母に持つ良血馬で、武豊騎手と初コンビを組むアマキヒ（牡４歳、栗東・橋田宜長厩舎、父ブラックタイド）は、１枠１番に決まった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）アマキヒ 牡４ ５６ 武 豊

（２）ショウナンバシット 牡６ ５７ 浜中 俊

（３）ボーンディスウェイ 牡７ ５７ 松山 弘平

（４）ファイアンクランツ 牡４ ５６ ダミアン・レーン

（５）ギャンブルルーム 牡５ ５５ 幸 英明

（６）ウィクトルウェルス 牡４ ５７ クリストフ・ルメール

（７）アスクセクシーモア 牡４ ５５ 北村 友一

（８）ミラージュナイト 牡４ ５６ 西村 淳也

（９）ハーツコンチェルト 牡６ ５４ 横山 武史

（１０）マイネルケレリウス 牡６ ５５ 丹内 祐次

（１１）ダノンシーマ 牡４ ５７・５ 川田 将雅

（１２）キングズパレス 牡７ ５７ 松岡 正海

（１３）ヴェルミセル 牝６ ５４ フランシスコ・ゴンサルベス

（１４）キングスコール 牡４ ５５ 坂井 瑠星