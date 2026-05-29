免許不要・最大130km走行、6モデル展開！ ELEMOs「エレキャリーシリーズ」

記事ポイント 免許不要で公道走行できる特定小型EV四輪「エレキャリーシリーズ」が先行予約受付を開始ホワイト・ブルーの2色展開で全6ラインナップ、メーカー希望小売価格458,000円〜668,000円（税込）ELEMOsオリジナルの改良シートと積載量120Lの拡張後カゴを搭載、最長航続距離は約130km 免許不要で公道走行できる特定小型EV四輪「エレキャリーシリーズ」が先行予約受付を開始ホワイト・ブルーの2色展開で全6ラインナップ、メーカー希望小売価格458,000円〜668,000円（税込）ELEMOsオリジナルの改良シートと積載量120Lの拡張後カゴを搭載、最長航続距離は約130km

免許不要で公道を走れる特定小型EV四輪に、新しい選択肢が加わります。

ELEMOsが手がける「エレキャリーシリーズ」が2026年5月29日に先行予約の受付を開始しています。

ホワイトとブルーの2色展開、バッテリー構成や全天候対応の有無によって計6ラインナップが揃い、日常の買い物から趣味・仕事まで幅広い用途に対応します。

ELEMOs「エレキャリーシリーズ」





発売形態：先行予約受付中カラー展開：ホワイト・ブルーの2色ラインナップ：全6モデルメーカー希望小売価格：458,000円〜668,000円（税込）販売：ELEMOs公式ストア（日本全国対応）

「エレキャリーシリーズ」は、ELEMOsが2026年4月20日に発表したフラグシップライン「ELEGRANシリーズ」の走行性能を継承しながら、より親しみやすいデザインへと再構築した姉妹シリーズです。

鮮やかなホワイトとブルーのカラーリングと軽やかなフォルムが特徴で、ELEGRANが追求した上質感とは異なる、自由で気軽な移動体験を軸に設計されています。

車体にはELEMOsが独自に改良した人間工学設計のシートと、積載量120Lを実現するオリジナルの拡張後カゴを採用しています。

27Ahバッテリーを1基または2基搭載するモデルと、ルーフ構造とウインドスクリーンを備えた全天候対応の「SUPER」モデルを含む6ラインナップで展開されます。

ELEMOsオリジナル改良シート





黒レザー製のシートは肉厚で適度な反発力のあるクッションを採用し、背もたれを高めに設定した設計になっています。

人間工学に基づいたフォルムにより、座面と背もたれが自然に体にフィットし、長時間走行時の腰への負荷を軽減します。

走行中に身体がブレにくい安定した姿勢を保てる構造で、気軽に乗れるキャリーモデルでありながらシートの作りにはELEMOsの独自設計が活きています。

積載量120Lの拡張後カゴ





一般的な同型プラットフォームに標準装備される前カゴは、荷物を入れるとヘッドライトを覆い隠すケースがあり道路交通法違反のリスクが生じます。

ELEMOsはこの安全上の懸念に対応するため前カゴを廃し、後カゴを大幅に拡張するという独自設計を採用します。





拡張後カゴのフレームサイズは縦700mm×横580mm×高さ200mm以上で、80L〜284Lの荷物に対応します。

積載量は120Lを実現し、ブルーのプラスチックカゴとスーツケースを同時に積んだ状態でも余裕のある容量です。

足元シート下のスペースには買い物カゴがそのまま収まる設計で、日常の買い物用途にも実用的に使えます。

走行性能と安全装備





足元のバッテリースペースには27Ahバッテリーを最大2基まで同時接続できます。

1基搭載の標準モデルで航続距離約55〜65km、2基搭載の「MAX」モデルでは約110〜130kmに達し、特定小型EV四輪の最長クラスの走行距離を実現しています。

後輪には500Wモーターを搭載し、滑らかな走り出しと勾配30％の坂道を走破するパワーを両立します。

リアデフ構造により自動車に近い駆動品質を確保しています。

坂道発進補助装置（HSAシステム）が停車時の後退を自動制御し、アクセルをひねるとスムーズに発進します。

また回生ブレーキ（RBシステム）がアクセルオフ時に作動し、下り坂でもスピードを抑えた自然な乗り心地を実現しています。





タイヤは既存モデルの11インチから13インチへサイズアップされ、走行安定性が向上しています。

油圧式オイルブレーキとの組み合わせにより、少ない力で確実な制動が可能な足回りになっています。

全6ラインナップ





エレキャリー ブルー／ホワイト：27Ahバッテリー1基、航続距離約55〜65km、各458,000円（税込）エレキャリー ブルーMAX／ホワイトMAX：27Ahバッテリー2基、航続距離約110〜130km、各568,000円（税込）SUPERエレキャリー ブルー／ホワイト：MAXモデルにルーフ構造とウインドスクリーンを装備、各668,000円（税込）

ブルーとホワイトの2色が全グレードに用意され、バッテリー容量と装備の組み合わせによって6モデルから選択できます。

「SUPER」モデルはルーフ構造とウインドスクリーンにより雨や風を軽減する全天候対応仕様で、通年の屋外使用に対応しています。

「決める夏2026」発売記念キャンペーン





エレキャリー MAXとSUPERを対象に、通常価格から40,000円OFFとなる「決める夏2026キャンペーン」が実施されています。

期間は2026年5月25日（月）から2026年8月31日（月）までです。





エレキャリーシリーズ全車種を対象に、35,000円相当のオプションを無料でプレゼントする発売キャンペーンも同時に展開されています。

こちらは当面の間実施予定ですが、予告なしにプレゼント内容の変更または終了となる場合があります。





エレキャリー ホワイトMAXは、ツートーンのクリーンなボディに27Ahバッテリー2基を搭載し、航続距離約110〜130kmのロングランが可能なモデルです。

免許不要でありながら自動車に近い安全装備と500Wモーターの走行性能を備え、日常の移動手段として実用的に使える設計になっています。

ELEMOs「エレキャリーシリーズ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「エレキャリーシリーズ」の購入方法は何ですか？

A. ELEMOs公式ストアにて日本全国対応で販売されています。

購入手続きがわかりにくい場合は電話やメールでのサポートも用意されています。

Q. 標準モデルとMAXモデルの航続距離の違いは何ですか？

A. 27Ahバッテリー1基搭載の標準モデルは航続距離約55〜65kmで、2基搭載のMAXモデルは約110〜130kmに対応します。

使用する距離や頻度に応じてモデルを選択できます。

Q. 「SUPERエレキャリー」が他のモデルと異なる点は何ですか？

A. MAXモデルのバッテリー2基構成をベースに、ルーフ構造とウインドスクリーンを装備した全天候対応仕様になっています。

雨や風を軽減する快適性に特化したモデルで、メーカー希望小売価格は668,000円（税込）です。

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