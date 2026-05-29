平成28年、東京の中野区で25歳の女性が自宅で全裸遺体となって発見された。

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顔にはバスタオルが掛けられ、部屋からはカギや衣服が持ち去られるなど周到な隠蔽工作が。新恋人、DV疑惑の元カレ、さらに浮上した第3の男……。彼女を殺害した「犯人」はどこへ消えたのか？ なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

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消えた恋人

被害者の梶谷桃香さん（当時25）の姿が最後に確認されたのは事件当日未明、スマホをいじりながら自宅アパートに向かって歩いているコンビニの防犯カメラの映像だった。

そのやり取りをしていたのが交際相手の小杉俊太郎さん（同32）だった。

〈そういえば、桃香って誕生日いつ？〉

〈ブルース・リーと同じ日☆〉

〈11月27日！！〉

まさかそれが生前最期のやり取りになるとは夢にも思わなかったに違いない。交際2カ月目の小杉さんは、まだ桃香さんの自宅さえ教えてもらっていなかった。その後、LINEが読まれたことを示す「既読」にはならなかった。連絡してもなしのつぶて。そのまま音信不通になった。

小杉さんと同様に困っていたのが彼女の勤務先である居酒屋店長だった。一度も無断欠勤などしたことがないのに、連絡もつかない。心配になって他のスタッフと一緒に彼女の自宅を訪ねてみたところ、クーラーの室外機が回っているのに、中から応答がなかったため、警察に相談した。

それと同じタイミングで、警察署に駆け込んできたのが交際相手である小杉さんだった。小杉さんはいてもたってもいられず、隣県からタクシーで飛ばしてきたのだ。

「彼女と昨夜から連絡が取れなくなっているんです」

「それでどうして何かあったと思うのか？」

「あまりにも唐突で変なんです」

「心配なら彼女の家に行けばいいじゃないか」

「それが……」

彼女の家さえ知らないという小杉さんに、警察は不信感を持ち、交際相手であるという説明さえ疑った。

「今週末に初めて彼女の自宅に招待してもらえることになっていて、お酒を飲む約束をしていたんですが……」

部屋で見つかったのは全裸の⋯

ちょうどその頃、勤務先の店長から相談を受けた警察官が桃香さんの部屋に踏み込み、玄関先で全裸になって死んでいる桃香さんを発見した。

桃香さんの顔にはバスタオルが掛けられていた。これは顔見知りの犯人がよくやる手口だ。死因は頸部圧迫による窒息死と断定された。

小杉さんがそのことを知らされたのは、約6時間後の明け方だった。

「そんな……」

あまりの衝撃に声も出ない。ただひたすら、泣き続けた。それと同時に桃香さんと最後にLINEでやり取りしていたのが小杉さんであることが確認された。

「私は何もやましいことなどありません」

小杉さんは捜査協力のため、任意で指紋、靴型、口腔内細胞などを提出した。まもなく事件当時は遠く離れた自宅にいたことが判明した。

次の容疑者は「元カレ」

「となると、あいつか……」

警察は、すでに本ボシとしてマークするべき男の存在をつかんでいた。桃香さんの元カレである。

たびたび桃香さんと口論している様子が近所住民たちに目撃されており、事件の1カ月前には自宅で大ゲンカして、近隣住民の通報で警察が出動する騒ぎを起こしていた。居酒屋の同僚たちにも「元カレが家に押しかけてくるので困っている」「元カレに殴られて青あざができた」などと話していた。

さらに事件直前には階下の住民が大きな物音を聞いており、こっそり桃香さんの部屋の様子を見に行くと、「うー、何で……」という桃香さんのうめき声が聞こえてきた。しかし、男の怒鳴り声が聞こえてこなかったので、その日は警察に通報することなく退散した。

これだけの下地があったのだから、元カレが疑われるのは当然だった。

「オレじゃない！」

元カレは頑強に容疑を否認した。まるでドラマのような展開。元カレも指紋、靴型、口腔内細胞を採取されたが、桃香さんの爪の間から見つかった犯人のものと思われる皮膚片のDNAとは一致しなかった。

不思議なことに部屋の中からは犯人の指紋が検出されず、ドアノブは桃香さんの指紋さえ拭き取られていた。桃香さんの唇や乳房からは男の唾液が検出されたが、激しく抵抗した様子はなく、無理やり服を脱がされた形跡もなかった。

事件直前に着ていた服や自宅のカギ、財布、布団のシーツなど十数点がなくなっていたが、スマホは持ち去られておらず、引き出しを荒らされた形跡もなかった。ユニットバスには19センチほどお湯がたまり、クーラーはつけっぱなしになっていた。

第3の容疑者は「ストーカー」

「犯人はよほど周到に計画を練って、犯行に及んだに違いない」

さらに捜査を進めるうち、第3の男と言うべきストーカーの存在が明らかになった。

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25歳女性を殺した「真犯人」の正体とは――【事件の結末】は下記リンクから飛べます。

〈「私がやりました」元カレでもストーカーでもなかった⋯わいせつ目的で25歳女性を殺害した【真犯人の正体】（平成28年の事件）〉へ続く

（諸岡 宏樹）