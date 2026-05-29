ÃËÀ·ÙÉôÊä¤¬¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¿¤¤¡¡°¦ÃÎ¸©·Ù¡¢½ñÎàÁ÷¸¡
¡¡ÃÎ¿Í½÷À¤é¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¤·«¤êÊÖ¤·»£±Æ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤¬3·î¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¡¢Æ±¸©¤Î·Ù»¡½ð¤Î¸òÄÌ²Ý¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ·ÙÉôÊä¡Ê60¡Ë¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¡¢Ää¿¦1¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬29Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç½÷À1¿Í¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤òÉÔÀµ¤Ë¾È²ñ¤·¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò±ÜÍ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£·ÙÉôÊä¤Ï´û¤ËÂà¿¦¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2021Ç¯¡¢ÃÎ¿Í½÷À¤òÅð»£¤·¡¢ÌÈµö¾Ú¤Î¾ðÊó¤ò¾È²ñ¡£22¡Á25Ç¯¤Ë¤ÏÊÌ¤Î½÷À¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯È¯³Ð¤·¡¢¸©·Ù¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¸©·Ù¤ÏÈï³²½÷À¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤òÍýÍ³¤Ë½èÊ¬¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£