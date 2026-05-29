「ラベルレス米」ナフサ不足でふるさと納税の返礼品に　通常より安い寄付額　中東情勢悪化で資材高騰

中東情勢悪化によるナフサ不足を受けて、米などの商品をラベルレスにする動きが広がっている。ふるさと納税サイトに通常より安い「ラベルレス米」を返礼品として登録する自治体もあり、資材高騰を背景に注目されている。

ラベルレス米を返礼品に

中東情勢悪化によるナフサ不足。その影響は、ふるさと納税の返礼品にも変化をもたらしていた。

28日、取材班が訪ねたのは、千葉・大網白里市にある米の販売業者「鍋屋商店」。

鍋屋商店・齋藤敏之専務：

これが通常のラベルがあるコシヒカリの無洗米で、こちらが今回つくったラベルレスの袋になります。

半透明の青い無地の袋に入った米。銘柄は大きく書かれておらず、反対側に必要表示の印字があるだけ。

4月、ふるさと納税サイト「さとふる」に登録した「ラベルレス米」だ。

鍋屋商店・齋藤敏之専務：

3月くらいにメーカーから、今後、中東情勢が長引くと「袋の手配ができなくなるかも」という話があった。

米袋が入手困難になる恐れがあることから、「さとふる」側からラベルレスの提案があったという。

中身は通常品と同じ2025年産コシヒカリ。「ラベルレス米」の寄付額は「訳あり」として通常品より500円安い、1万6500円だ。

鍋屋商店・齋藤敏之専務：

徐々に（申請が）増えているので、受け入れてもらえているのかなという部分。返礼品なので「簡易パッケージでも全然いい」という意見もあり安心しました。

当面は、このラベルレスで乗り切れるというが、5月に入ってポリ袋の仕入れ値は4割近く上昇していて、不安はぬぐえないという。

コストや分別の負担軽減へ

中東情勢悪化による資材高騰が問題となる前から、ラベルレスはサステナビリティ意識の高まりとともに注目されてきた。

大手ホームセンター「カインズ」は、ラベルレス飲料水を7年前から販売。現在は、水だけでなく緑茶・麦茶・炭酸水、合わせて48種類のラベルレス飲料をオリジナル商品として展開している。

店舗を訪れた客からは「家で使う分には（ラベルが）特になくても全然問題がない」「安いならうれしい」などの声が聞かれた。

こうしたラベルレスの利点について担当者は、こう話す。

カインズ幕張店ラインマネージャー・鈴木瑛莉沙さん：

ラベル分のコストをカットすることによって、その分商品を安く提供することができる。ごみの分別の際に、ラベルを分別する手間が省けるという声もいただいています。

（「イット！」5月28日放送より）