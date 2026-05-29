「ラブひな」「魔法先生ネギま！」などの美少女ラブコメディー作品で知られる漫画家で参院議員の赤松健氏（57）が29日までにXを更新。「ラブひな」の小説版などを手掛けた脚本家の川崎ヒロユキさんの訃報を受け、追悼した。

川崎さんをめぐっては、脚本家の小山高生氏が28日に自身のXで「ぶらざあのっぽの第1期生メンバーであった脚本家の川崎ヒロユキ（本名：川崎裕之〈かわさきひろゆき〉が本年1月23日、亡くなっていたという訃報が先ほど私の元に届きました。仰天の知らせです」と伝え、「のっぽメンバーの中でも出色の脚本家でした。享年60歳。17歳年下の弟子の早い旅立ちに淋しさが募ります。本人も無念でしたでしょう。私も無念です。順番守らないといけません。合掌」と悼んだ。

赤松氏は小山氏のポストを引用し、「川崎ヒロユキ先生のご冥福をお祈りいたします」と追悼。「小説版『ラブひな2・秘湯解禁』など、当時大変お世話になりました。確か素子ときつねの人格が入れ替わる内容で、こういう表紙になったと思います」と当該小説の表紙画像をアップし、「もう24年前ですが、講談社で打ち合わせしましたっけ。彼は凄いオタクで、かなり意気投合した記憶が・・・」としのんだ。