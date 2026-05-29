折りたたみ＆テンキー＆FMラジオ搭載　ガラケー感覚で使えるスマホ『MIVEケースマ』がauのSIMフリーブランドで取り扱い開始

韓国発のモバイルデバイスメーカー「ALT」の日本法人である株式会社ALT JAPANは、スマートフォン『MIVEケースマ』を、KDDIが展開するSIMフリースマートフォンブランド「au Flex Style」にて5月29日より販売開始することを発表した。

（関連：【画像】本体サイズは約127.8×65.3×16.2mm、重量は約195g、IPX4/IP5Xの防塵防水性能を備える。）

『MIVEケースマ』は2026年2月より家電量販店および一部MVNO等で販売されており、“ガラケー感覚で使えるスマートフォン”としてシニア層を中心に展開してきた製品。今回の取り扱い開始により、購入場所の選択肢を拡大する狙いがある。au Online shopでは5月29日より販売を開始し、KDDI直営店では6月以降順次展開。直営店では実機の展示も行われる。

本機は折りたたみデザインと物理テンキーを採用し、従来型携帯電話（ガラケー）に慣れ親しんだユーザーでも扱いやすいケータイ型スマートフォン。約4.3インチのメインディスプレイはタッチ操作に対応し、LINEやYouTube、地図アプリなどもインストールして利用できる。本体を閉じた際には約1.83インチのフルカラーサブディスプレイに日付や時刻、バッテリー残量、通知などが表示される。

本体サイズは約127.8×65.3×16.2mm、重量は約195g。背面には800万画素のカメラを搭載し、IPX4/IP5Xの防塵防水性能を備える。バッテリー容量は約2,100mAhで、別売の専用充電卓上ホルダも用意される。日本語入力には、オムロン デジタルのAndroid向け多言語入力システム「iWnn IME for Android」を採用した。

安心・便利な機能として、迷惑電話やスパムメッセージの遮断機能、一定時間操作がない場合に登録した保護者へ位置情報を含む通知を送る「安心メッセージ」、SOSボタンの長押しで位置情報をSMS送信する「SOS発信」を搭載。標準ホーム画面とシンプルホーム画面を選択できるほか、「＃」長押しによる画面タッチロック、定刻や着信を読み上げる音声案内、拡大鏡、FMラジオにも対応している。カラーはインディゴブラックとパールホワイトの2色で展開。

■製品情報MIVEケースマ（型番：AT-M140J）メーカー：ALT JAPAN発売日：5月29日（au Online shop）／6月以降順次（KDDI直営店）カラー：インディゴブラック、パールホワイト主な仕様：・サイズ：約127.8×65.3×16.2mm・重量：約195g・ディスプレイ：メイン約4.3インチ（800×480）／サブ約1.83インチ（240×284）・カメラ：メイン約800万画素／サブ約500万画素・バッテリー容量：2,100mAh・OS：Android14 Go Edition・メモリ：RAM 3GB／ROM 32GB・外部メモリ：microSD（最大1TB）・防塵/防水：IPX4/IP5X・SIM：nanoSIM・Wi-Fi：IEEE802.11a/b/g/n/ac・Bluetooth：Ver. 5.4・対応周波数：LTE B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28/B41、3G B1/B6/B8・テザリング：対応・FMラジオ：対応・おサイフケータイ：非対応販売チャネル：au Online shop、KDDI直営店、家電量販店、一部MVNO公式サイト：www.altmive.com/jp

（文＝リアルサウンド編集部）