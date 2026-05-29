浅草ビューホテルから夏季限定のアフタヌーンティーが登場。浅草の街を一望する高層階のバーラウンジで夏のフルーツを堪能

浅草ビューホテルから夏季限定のアフタヌーンティーが登場。浅草の街を一望する高層階のバーラウンジで夏のフルーツを堪能