浅草ビューホテルから夏季限定のアフタヌーンティーが登場。浅草の街を一望する高層階のバーラウンジで夏のフルーツを堪能
◆浅草ビューホテルから夏季限定のアフタヌーンティーが登場。浅草の街を一望する高層階のバーラウンジで夏のフルーツを堪能
浅草ビューホテルのバーラウンジ「THE TOP BAR Hanabi -華美-」にて、夏季限定のスカイビューアフタヌーンティー「サマーコレクション」を開催。
桃やマンゴー、パッションフルーツなど夏らしい果実を取り入れたスイーツと、ホテルならではの上質な味わいを楽しめるセイボリーが勢揃い。東京スカイツリー(R)を望む絶景とともに、夏の果実を味わうティータイムを堪能して。
期間は2026年6月1日（月）から8月31日（月）まで。
爽やかなブルーとみずみずしい桃が主役の涼しげなスイーツ
なめらかなバニラブランマンジェに、涼しげなブルーハワイのジュレを重ねたグラスデザート「バニラブランマンジェとブルーハワイのジュレ」は、夏らしい彩りと軽やかな口どけ。
自家製の桃のコンポートを使用した「桃のタルト」では、みずみずしい桃の甘みと香ばしいタルト生地の重なりが楽しめる。さらに、桃の優しい甘みとレアチーズのほどよい酸味を合わせたムース「ピーチフロマージュ」も登場し、なめらかな口どけの中にフルーティで爽やかな味わいを感じられる。
浅草らしさを感じるモチーフや完熟マンゴーを贅沢に
ベリーの風味を閉じ込めたマカロンは、軽やかな食感と華やかな甘酸っぱさが広がり、アフタヌーンティーに彩りを添える1品。完熟の国産マンゴーは、濃厚な甘みとなめらかな果肉の食感を贅沢にそのまま楽しんで。
ほかにも、浅草ビューホテルならではの「雷門スイーツ」や、濃厚なマンゴームースにつややかなジュレシートを重ねた「マンゴーのムース」がラインナップ。
フレッシュな桃とライチに、ミントとレモンが香るジュレを合わせた「桃とライチのミントレモンジュレ」は、みずみずしい果実感と爽やかな酸味が口いっぱいに広がる。夏にぴったりな涼感のあるスイーツを楽しんで。
南国の香りあふれるパンケーキやこだわりの焼き菓子
バターの香りを活かしたシンプルな「スコーン」は、外は香ばしく、中は優しい口あたりに仕上げられており、紅茶とともに楽しみたい味わい。
ふんわりと焼きあげたパンケーキに濃厚なココナッツクリームを合わせた「ココナッツパンケーキ」は、南国を思わせる甘い香りが広がる夏らしい1品に仕上がっている。
マンゴー風味の生地で生クリームをふんわりと巻き、パッションフルーツのコンフィチュールを忍ばせた「パッションロールケーキ」は、甘みと酸味のバランスが心地よい。
フォアグラや和牛にアワビも。ホテルメイドの贅沢なセイボリー
セイボリーには、国産和牛を濃厚なソースに絡めて香味野菜とともに挟んだ「和牛焼きしゃぶバーガー」や、とうもろこしの濃厚な冷製スープにコンソメを合わせた二層仕立ての「トウモロコシの冷製スープ・サクリスタン生ハム巻き添え」を用意。
さらに、マンゴーとパッションフルーツ、スイートチリなど夏らしい素材の特製ソースで味わう「小エビのフリット・マンゴーパッションソース」や、なめらかなフォアグラムースと桃の相性が抜群の「フォアグラムース桃のコンポート添え」も。
香ばしくグリルしたアワビを添えた「アワビのグリルと十五穀米の黒カレー」まで、満足感のある贅沢な5種が揃う。
トロピカルな乾杯ドリンクや、好きなだけ楽しめる「TWG Tea」も
アフタヌーンティーの幕開けには、ピーチ、マンゴー、パッションフルーツにオレンジジュースの爽やかさを合わせたノンアルコールカクテル「Tropical Veil」で乾杯。
自由におかわりや飲み替えが可能なカフェフリーでは、コーヒー、カフェラテのほか、ティーブランド「TWG Tea」のセレクション9種から好みのフレーバーをチョイスして。「イングリッシュブレックファストティー」や「エターナルサマーティー」など、1杯ごとに広がる華やかな香りとともに心ほぐれるひとときを。
28階からの開放感あふれる眺望とともに、心ときめく華やかなティータイムをゆったりと楽しんで。
◆アフタヌーンティーの会場は？
浅草の粋と東京の輝きが響き合う、心を満たす華やかなバーラウンジ
浅草ビューホテルの28階にあるバーラウンジ「THE TOP BAR Hanabi -華美-」。店内に足を踏み入れると、正面には堂々と佇む東京スカイツリー(R)、眼下には浅草寺や花やしきなど活気と歴史を感じる下町浅草の情景がお目見え。刻一刻と表情を変えるパノラマの美景が、訪れるすべての人を魅了する。日常の喧騒から離れ、心を満たすための特別な安らぎの空間で優雅なひとときを。
浅草ビューホテルのバーラウンジ「THE TOP BAR Hanabi -華美-」にて、夏季限定のスカイビューアフタヌーンティー「サマーコレクション」を開催。
桃やマンゴー、パッションフルーツなど夏らしい果実を取り入れたスイーツと、ホテルならではの上質な味わいを楽しめるセイボリーが勢揃い。東京スカイツリー(R)を望む絶景とともに、夏の果実を味わうティータイムを堪能して。
爽やかなブルーとみずみずしい桃が主役の涼しげなスイーツ
なめらかなバニラブランマンジェに、涼しげなブルーハワイのジュレを重ねたグラスデザート「バニラブランマンジェとブルーハワイのジュレ」は、夏らしい彩りと軽やかな口どけ。
自家製の桃のコンポートを使用した「桃のタルト」では、みずみずしい桃の甘みと香ばしいタルト生地の重なりが楽しめる。さらに、桃の優しい甘みとレアチーズのほどよい酸味を合わせたムース「ピーチフロマージュ」も登場し、なめらかな口どけの中にフルーティで爽やかな味わいを感じられる。
浅草らしさを感じるモチーフや完熟マンゴーを贅沢に
ベリーの風味を閉じ込めたマカロンは、軽やかな食感と華やかな甘酸っぱさが広がり、アフタヌーンティーに彩りを添える1品。完熟の国産マンゴーは、濃厚な甘みとなめらかな果肉の食感を贅沢にそのまま楽しんで。
ほかにも、浅草ビューホテルならではの「雷門スイーツ」や、濃厚なマンゴームースにつややかなジュレシートを重ねた「マンゴーのムース」がラインナップ。
フレッシュな桃とライチに、ミントとレモンが香るジュレを合わせた「桃とライチのミントレモンジュレ」は、みずみずしい果実感と爽やかな酸味が口いっぱいに広がる。夏にぴったりな涼感のあるスイーツを楽しんで。
南国の香りあふれるパンケーキやこだわりの焼き菓子
バターの香りを活かしたシンプルな「スコーン」は、外は香ばしく、中は優しい口あたりに仕上げられており、紅茶とともに楽しみたい味わい。
ふんわりと焼きあげたパンケーキに濃厚なココナッツクリームを合わせた「ココナッツパンケーキ」は、南国を思わせる甘い香りが広がる夏らしい1品に仕上がっている。
マンゴー風味の生地で生クリームをふんわりと巻き、パッションフルーツのコンフィチュールを忍ばせた「パッションロールケーキ」は、甘みと酸味のバランスが心地よい。
フォアグラや和牛にアワビも。ホテルメイドの贅沢なセイボリー
セイボリーには、国産和牛を濃厚なソースに絡めて香味野菜とともに挟んだ「和牛焼きしゃぶバーガー」や、とうもろこしの濃厚な冷製スープにコンソメを合わせた二層仕立ての「トウモロコシの冷製スープ・サクリスタン生ハム巻き添え」を用意。
さらに、マンゴーとパッションフルーツ、スイートチリなど夏らしい素材の特製ソースで味わう「小エビのフリット・マンゴーパッションソース」や、なめらかなフォアグラムースと桃の相性が抜群の「フォアグラムース桃のコンポート添え」も。
香ばしくグリルしたアワビを添えた「アワビのグリルと十五穀米の黒カレー」まで、満足感のある贅沢な5種が揃う。
トロピカルな乾杯ドリンクや、好きなだけ楽しめる「TWG Tea」も
アフタヌーンティーの幕開けには、ピーチ、マンゴー、パッションフルーツにオレンジジュースの爽やかさを合わせたノンアルコールカクテル「Tropical Veil」で乾杯。
自由におかわりや飲み替えが可能なカフェフリーでは、コーヒー、カフェラテのほか、ティーブランド「TWG Tea」のセレクション9種から好みのフレーバーをチョイスして。「イングリッシュブレックファストティー」や「エターナルサマーティー」など、1杯ごとに広がる華やかな香りとともに心ほぐれるひとときを。
28階からの開放感あふれる眺望とともに、心ときめく華やかなティータイムをゆったりと楽しんで。
◆アフタヌーンティーの会場は？
浅草の粋と東京の輝きが響き合う、心を満たす華やかなバーラウンジ
浅草ビューホテルの28階にあるバーラウンジ「THE TOP BAR Hanabi -華美-」。店内に足を踏み入れると、正面には堂々と佇む東京スカイツリー(R)、眼下には浅草寺や花やしきなど活気と歴史を感じる下町浅草の情景がお目見え。刻一刻と表情を変えるパノラマの美景が、訪れるすべての人を魅了する。日常の喧騒から離れ、心を満たすための特別な安らぎの空間で優雅なひとときを。